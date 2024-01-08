Apple'ın yapamadığını yaptılar

Chipolo’nun kasıtlı olarak kusurlu ancak tamamen işlevsel eşya takip cihazlarını sınırlı sayıda sunma şeklindeki benzersiz yaklaşımı, geleneksel mükemmellik merkezli modellere göre bir avantaj sunuyor. Bu hamle, sektörün lideri Apple’ın da benzer stratejiler geliştirip geliştiremeyeceği ve daha uygun fiyatlı seçenekler sunarak pazardaki cazibesini artırıp artıramayacağı sorusunu akla getiriyor. Chipolo’nun “mükemmel kusurlu” kampanyası, kusursuzluk arayışına meydan okuyarak teknolojik cihazlar dünyasına yeni bir bakış açısı getiriyor. Apple’ın da benzer bir yaklaşımı benimseyip benimsemeyeceği belirsizliğini korusa da şirketin bu girişimi, Apple’ın literatüre soktuğu ‘kusursuzluk’ ve ‘mükemmellik’ tabularının yıkılması için güzel bir adım.