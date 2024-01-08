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Teknoloji-Bilişim
8
Apple'ın yapamadığını yaptılar

2024-01-08 20:26:37
Apple'ın yapamadığını yaptılar

Apple üretimi yer bulucu olarak da bilinen AirTag'ın rakibi Chipolo, Apple'ın yapamadığını yapmayı başardı.

#1
Foto - Apple'ın yapamadığını yaptılar

AirTag’in güçlü rakiplerinden Chipolo, Apple'ın asla yapamayacağı bir şey yaptı! İşte detaylar.

#2
Foto - Apple'ın yapamadığını yaptılar

Apple AirTag’in önemli bir rakibi olan Chipolo, kasıtlı kozmetik kusurlara sahip popüler eşya takip cihazlarını sınırlı sayıda piyasaya sürmeye hazırlanıyor. CES 2024’te sergilenen bu cesur hamle, kusurları kucaklayarak ve bakış açısında bir değişimi teşvik ederek toplumsal normlara meydan okuyor.

#3
Foto - Apple'ın yapamadığını yaptılar

AirTag rakibinden ‘Kusurlu Kusursuz’ kampanyası Her biri “mükemmel derecede kusurlu” olarak etiketlenen bu özel Chipolo Card Spot takip cihazlarından 10.000 adet üreten şirket, algılanan kusurların genellikle başkaları tarafından fark edilmediği mesajını vermeyi amaçlıyor. Sınırlı sayıda üretilen Card Spot takip cihazları, kusursuz muadilleriyle aynı teknoloji ve işlevsellikle donatılmış olup, çizik, leke veya çentik gibi kozmetik kusurların sorunsuz çalışmasını engellemediğini vurguluyor.

#4
Foto - Apple'ın yapamadığını yaptılar

Chipolo’nun kampanyası, kusursuz mükemmelliğe yapılan kültürel vurguya meydan okuyarak, bireyleri kusursuzluk talep eden toplumsal beklentileri yeniden gözden geçirmeye çağırıyor. Şirket, kusurları bağrına basarak, algılanan kusurları zihnimizde büyütme eğilimini tersine çevirmeyi amaçlıyor.

#5
Foto - Apple'ın yapamadığını yaptılar

Şirket, Chipolo One ve Chipolo Card gibi çözümler sunarak Bluetooth takip cihazları alanına Apple’dan önce damgasını vurmuştu. Apple’ın AirTag’lerini andıran Chipolo One, anahtarlar ve çantalar gibi sık sık kaybedilen eşyalara takmak için ideal, kompakt ve dairesel bir takip cihazı. Öte yandan Chipolo Card, cepler veya cüzdanlar için tasarlanmış, düşük profilli bir izleme çözümü tercih edenlere hitap eden, kredi kartı boyutunda gizli bir takip cihazı.

#6
Foto - Apple'ın yapamadığını yaptılar

Hem Chipolo One hem de Card kullanıcı dostu ve uygulama aracılığıyla Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanıyor. Bu uygulama, kaybolduğunda cihazın çalması, bir harita üzerinde konumunun izlenmesi ve geride eşya bırakıldığında bildirim alınması gibi çeşitli özellikleri kolaylaştırıyor. Cihazlar kullanım kolaylığı ve güvenilirlikleriyle popülerlik kazandı.

#7
Foto - Apple'ın yapamadığını yaptılar

Chipolo’nun kasıtlı olarak kusurlu ancak tamamen işlevsel eşya takip cihazlarını sınırlı sayıda sunma şeklindeki benzersiz yaklaşımı, geleneksel mükemmellik merkezli modellere göre bir avantaj sunuyor. Bu hamle, sektörün lideri Apple’ın da benzer stratejiler geliştirip geliştiremeyeceği ve daha uygun fiyatlı seçenekler sunarak pazardaki cazibesini artırıp artıramayacağı sorusunu akla getiriyor. Chipolo’nun “mükemmel kusurlu” kampanyası, kusursuzluk arayışına meydan okuyarak teknolojik cihazlar dünyasına yeni bir bakış açısı getiriyor. Apple’ın da benzer bir yaklaşımı benimseyip benimsemeyeceği belirsizliğini korusa da şirketin bu girişimi, Apple’ın literatüre soktuğu ‘kusursuzluk’ ve ‘mükemmellik’ tabularının yıkılması için güzel bir adım.

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