Apple’dan ipuçları! iPhone’un pil ömrünü 2 katına çıkaran formül

Akıllı telefonlar, Steve Jobs'ın 2007'de iPhone'u ilk kez piyasaya sürmesinden bu yana büyük bir evrim geçirdi ve ayrılmaz bir parçamız oldu; ancak pil ömrü, neredeyse yirmi yıl sonra hâlâ kullanıcılar için büyük bir problem olmaya devam ediyor. Peki iPhone telefonunuzun şarjının tüm gün dayanmasını nasıl sağlayabilirsiniz? Apple'ın iOS cihazlarının pil ömrünü uzatmak için modeli ne olursa olsun iki önemli ipucu var. Apple, cihazınızdan en iyi şekilde yararlanmak için kullanıcıların ekran parlaklığını ayarlaması ve mümkün olan her yerde Wi-Fi kullanılması gerektiğini söylüyor. Apple şöyle diyor: "Cihazınızın pil ömrünü korumanın iki basit yolu var: Ekran parlaklığını ayarlamak ve Wi-Fi kullanmak."