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Apple’dan ipuçları! iPhone’un pil ömrünü 2 katına çıkaran formül

2024-01-23 11:25:57
Apple’dan ipuçları! iPhone’un pil ömrünü 2 katına çıkaran formül

Apple telefon kullananlar için hayat kolaylaştıran ipuçları...

#1
Foto - Apple’dan ipuçları! iPhone’un pil ömrünü 2 katına çıkaran formül

Akıllı telefonlar, Steve Jobs'ın 2007'de iPhone'u ilk kez piyasaya sürmesinden bu yana büyük bir evrim geçirdi ve ayrılmaz bir parçamız oldu; ancak pil ömrü, neredeyse yirmi yıl sonra hâlâ kullanıcılar için büyük bir problem olmaya devam ediyor. Peki iPhone telefonunuzun şarjının tüm gün dayanmasını nasıl sağlayabilirsiniz? Apple'ın iOS cihazlarının pil ömrünü uzatmak için modeli ne olursa olsun iki önemli ipucu var. Apple, cihazınızdan en iyi şekilde yararlanmak için kullanıcıların ekran parlaklığını ayarlaması ve mümkün olan her yerde Wi-Fi kullanılması gerektiğini söylüyor. Apple şöyle diyor: "Cihazınızın pil ömrünü korumanın iki basit yolu var: Ekran parlaklığını ayarlamak ve Wi-Fi kullanmak."

#2
Foto - Apple’dan ipuçları! iPhone’un pil ömrünü 2 katına çıkaran formül

EKRAN PARLAKLIĞI Ekranınızı biraz karartmak bile kullandığı şarjını azaltır, çünkü paneli açık tutmak telefonunuzun pilini en çok tüketen şeylerden biri. Modern cep telefonlarının pil ömrünün 17 yıl öncesine göre daha kötü olmasının nedeni, şu anda kullandığımız ve çok fazla güç tüketen yüksek çözünürlüklü ekranlar.

#3
Foto - Apple’dan ipuçları! iPhone’un pil ömrünü 2 katına çıkaran formül

Apple şöyle söylüyor: "Pil ömrünü uzatmak için ekranı karartın veya otomatik parlaklığı açın." Otomatik parlaklık ile ekranınızın aydınlatması otomatik olarak ayarlanır; bu, içinde bulunduğunuz ortama göre ekranınızın asla aşırı aydınlatılmaması anlamına gelir. Teknoloji uzmanları, ekranın parlaklığını azaltmanın pil ömrü üzerinde büyük bir etkiye sahip olabileceğini ve potansiyel olarak cihazın ömrünü iki katına çıkarabileceğini söylüyor.

#4
Foto - Apple’dan ipuçları! iPhone’un pil ömrünü 2 katına çıkaran formül

Wi-Fi KULLANMAK Telefonunuz için bir Wi-Fi ağına bağlı kalmak, bir baz istasyonu bağlantısını kullanmaktan hem daha az masraflı hem de pil ömrü için daha ekonomik. Apple, veri tüketirken pilden tasarruf etmek için kullanıcılara cihazlarının mümkün olan her yerde bir Wi-Fi ağına bağlı olduklarından emin olmalarını tavsiye ediyor. Apple şöyle diyor: "Cihazınızı verilere erişmek için kullandığınızda, Wi‑Fi bağlantısı mobil ağdan daha az güç kullanır; bu nedenle Wi‑Fi'yı her zaman açık tutun." Kaynak: Sözcü

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