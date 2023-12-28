Apple zafer kazandı! Satış yasağı kalktı

Masimo, Apple Watch modellerinde kullanılan ve kan – oksijen seviyelerini tespit eden patentli bir teknolojinin kendileri tarafından icat edildiğini ve Apple’ın bu teknolojiye erişmek için şirket çalışanlarını kendi lehine çektiğini iddia ediyor. Bu iddiaları masaya yatıran Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), şirketin satışlarını askıya alarak ciddi bir yaptırım uygulamıştı. Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 modellerini etkileyen bu yasağa yapılan itirazlar neticesinde süreç Apple lehine sonuçlanarak satışların devam etmesine karar verildi.