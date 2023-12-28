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Teknoloji-Bilişim
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Apple zafer kazandı! Satış yasağı kalktı

2023-12-28 00:30:11
Apple zafer kazandı! Satış yasağı kalktı

ABD'li teknboloji firması Apple, içerisinde bulunduğu büyük bir davada zafer kazandı. Apple Watch satışlarına devam edecek.

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Foto - Apple zafer kazandı! Satış yasağı kalktı

Teknoloji devi Apple, kısa bir süre önce Masimo ile yaşadığı patent anlaşmazlığı sebebiyle büyük bir davayla karşı karşıya kalmıştı.

#2
Foto - Apple zafer kazandı! Satış yasağı kalktı

Yeni Watch modellerinin piyasadan çekilmesiyle sonuçlanabilecek ciddiyetteki dava, şirketin lehine sonuçlandı. İşte detaylar

#3
Foto - Apple zafer kazandı! Satış yasağı kalktı

Çekişmeli Apple – Masimo davasında son durum ABD merkezli teknoloji devi, sağlık teknolojileri şirketi Masimo ile devam eden patent savaşında önemli bir zafer elde etti.

#4
Foto - Apple zafer kazandı! Satış yasağı kalktı

Şirketler arasındaki dev patent davasını yürüten mahkeme, Apple’ın Amerika pazarındaki en son saat modellerinin satışına yönelik yasağı askıya alarak teknoloji dünyasında büyük bir yankıya sebep oldu.

#5
Foto - Apple zafer kazandı! Satış yasağı kalktı

Salı günü itibarıyla uygulanmaya başlayan yasak, Biden yönetiminin Apple’ın patent ihlalleri konusundaki bir kararı veto etmeme kararı almasının ardından başlamıştı. Dava sürecinin yönetimini üstlenen mahkeme ise uygulanan satış yasağını askıya alarak satışların tekrardan sürdürülmesinin önünü açtı.

#6
Foto - Apple zafer kazandı! Satış yasağı kalktı

Masimo, Apple Watch modellerinde kullanılan ve kan – oksijen seviyelerini tespit eden patentli bir teknolojinin kendileri tarafından icat edildiğini ve Apple’ın bu teknolojiye erişmek için şirket çalışanlarını kendi lehine çektiğini iddia ediyor. Bu iddiaları masaya yatıran Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), şirketin satışlarını askıya alarak ciddi bir yaptırım uygulamıştı. Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 modellerini etkileyen bu yasağa yapılan itirazlar neticesinde süreç Apple lehine sonuçlanarak satışların devam etmesine karar verildi.

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