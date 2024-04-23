  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'deki ünlü çikolata markasıyla ilgili büyük skandal patlak vermişti! BİM ve A101 de “Artık o markayı satmayacağız” dedi

Tıkalı bağırsağı anında açıyor! Akşam tüketirseniz bir saatte temizliyor

Mustafa Varank’tan Deniz Zeyrek’e ‘villa’ resti! ‘Azıcık haysiyetin varsa…’ deyip sokağa çıkamayacak hale getirdi

Araç sahipleri bu kez bayram edecek! Akaryakıt fiyatlarına çok büyük indirim geliyor

Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Destici’den asgari ücretli ve emeklileri heyecanlandıran açıklama! Zam için net rakam verdi

Her sabah kahvaltıda yedi, karaciğerini yok etti! Önce elleri kaşındı sonrasında...

İşlenmiş abur cuburların neden kansere yol açtığı bulundu

'Bize İHA yapmayı öğretin' deyip kendi İHA'larını yapmışlardı! Türkiye ile ilgili yeni açıklamaları olay

Apple Watch’un ikizi olmuş! Huawei Watch Fit 3 görüntülendi

Dünyanın her yerinden akın akın buraya geliyorlar
Teknoloji-Bilişim
5
Apple Watch’un ikizi olmuş! Huawei Watch Fit 3 görüntülendi

2024-04-23 09:13:15
Apple Watch’un ikizi olmuş! Huawei Watch Fit 3 görüntülendi

Huawei'nin yeni Watch Fit 3'ü, Apple Watch'a oldukça benzeyen tasarımı ve uygun fiyat etiketiyle geliyor. İşte ilk görüntüleri...

#1
Foto - Apple Watch’un ikizi olmuş! Huawei Watch Fit 3 görüntülendi

Huawei’nin yeni akıllı saati Watch Fit 3 ilk görüntüleri yayınlandı. Yeni tasarım, Apple Watch Series 9’a oldukça benzer bir görünüme sahip. Roland Quandt tarafından yayınlanan ilk görsellere göre, Watch Fit 3’ün ekranı biraz daha kare şeklinde tasarlanmış ve sağ üst tarafta yeni bir fiziksel düğme eklenmiş. İşte detaylar…

#2
Foto - Apple Watch’un ikizi olmuş! Huawei Watch Fit 3 görüntülendi

Önceki model olan Huawei Watch Fit 2 zaten Apple’ın tasarımına oldukça benziyordu, ancak yeni model bu benzerliği daha da ileri taşımış. Huawei’nin bu yeni akıllı saati, daha ekonomik bir alternatif olacak şekilde geliyor ve tahmini olarak 100 euro civarında bir fiyat etiketine sahip olacak. İşte öne çıkan özellikleri: Ekran ve tasarım: Huawei Watch Fit 3, Apple Watch’a benzer bir kare form ve daha belirgin çerçevelere sahip. Ayrıca, cihaz dört farklı renk seçeneği sunacak ve bunlardan biri kırmızı-silver renk kombinasyonunda fiziksel bir düğmeye sahip olacak.

#3
Foto - Apple Watch’un ikizi olmuş! Huawei Watch Fit 3 görüntülendi

Teknik özellikler: Şu ana kadar teknik detaylar hakkında çok fazla bilgi verilmemiş olsa da cihazın Bluetooth bağlantısı, bildirim gösterimi, ses dosyalarını saklama ve oynatma, spor aktivitelerini takip etme gibi temel akıllı saat özelliklerini içereceği biliniyor. Huawei Watch Fit 3, tasarım ve fonksiyonellik açısından Apple Watch’a benzer özellikler sunarak, uygun fiyatlı akıllı saat arayan tüketiciler için cazip bir alternatif oluşturuyor. Bu strateji, Huawei’nin geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedeflediğini ve akıllı saat pazarındaki rekabeti artırmayı amaçladığını gösteriyor.

#4
Foto - Apple Watch’un ikizi olmuş! Huawei Watch Fit 3 görüntülendi

Watch Fit 3, hem teknoloji severlerin hem de bütçe dostu alternatifler arayanların ilgisini çekecek şekilde tasarlanmış. Huawei’nin bu yeni modeli, daha düşük bütçeye sahip kullanıcılar için Apple Watch’a yakın olabilecek pratik özellikler sunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son dakika! Hasan Efendi Hazretleri Hakk'a yürüdü
Gündem

Son dakika! Hasan Efendi Hazretleri Hakk'a yürüdü

Son dakika edinilen bilgiye göre; İsmailağa Cemaati'nin şeyhi Hasan Efendi Hazretleri 93 yaşında hayatını kaybetti.
Baykar'ın kapısını çalmaya hazırlanıyorlar! Bayraktar Kızılelma'ya talip oldular hatta TB3'ü de istiyorlar
Gündem

Baykar'ın kapısını çalmaya hazırlanıyorlar! Bayraktar Kızılelma'ya talip oldular hatta TB3'ü de istiyorlar

Bayraktar TB2 SİHA'nın halihazırda müşterisi olan Endonezya, TB3 ve Kızılelma satın alma planını kamuoyu ile paylaştı.
Alman Cumhurbaşkanına söyledikleri tepki çekti Sosyal medya trolü İlber Ortaylı İstanbul ve Edirne için bakın ne dedi!
Sosyal Medya

Alman Cumhurbaşkanına söyledikleri tepki çekti Sosyal medya trolü İlber Ortaylı İstanbul ve Edirne için bakın ne dedi!

Turkey ibaresinin bile tüm dünyada Türkiye olarak değiştirildiği bu dönemde sosyal medya trollüğü yapan İlber Ortaylı, CHP’li İBB Başkanı ve..
İGA İstanbul Havalimanı’nı “Çocuklar ve 23 Nisan Coşkusu Sardı
Gündem

İGA İstanbul Havalimanı’nı “Çocuklar ve 23 Nisan Coşkusu Sardı"

İGA İstanbul Havalimanı, 23 Nisan’da çocukların coşkusunu paylaşıyor. Türkiye’nin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı özel bir reklam filmi..
Cumhurbaşkanı Erdoğan Neçirvan Barzani ve Mesrur Barzani ile görüştü!
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Neçirvan Barzani ve Mesrur Barzani ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü..
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Hasan Efendi Hazretleri için taziye mesajı!
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Hasan Efendi Hazretleri için taziye mesajı!

Cübbeli Ahmet Hoca, İsmailağa Şeyhi Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) vefat haberini Şifa-i Şerif sohbeti esnasında aldı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23