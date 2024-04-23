Apple Watch’un ikizi olmuş! Huawei Watch Fit 3 görüntülendi

Teknik özellikler: Şu ana kadar teknik detaylar hakkında çok fazla bilgi verilmemiş olsa da cihazın Bluetooth bağlantısı, bildirim gösterimi, ses dosyalarını saklama ve oynatma, spor aktivitelerini takip etme gibi temel akıllı saat özelliklerini içereceği biliniyor. Huawei Watch Fit 3, tasarım ve fonksiyonellik açısından Apple Watch’a benzer özellikler sunarak, uygun fiyatlı akıllı saat arayan tüketiciler için cazip bir alternatif oluşturuyor. Bu strateji, Huawei’nin geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedeflediğini ve akıllı saat pazarındaki rekabeti artırmayı amaçladığını gösteriyor.