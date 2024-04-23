Apple Watch’un ikizi olmuş! Huawei Watch Fit 3 görüntülendi

Önceki model olan Huawei Watch Fit 2 zaten Apple’ın tasarımına oldukça benziyordu, ancak yeni model bu benzerliği daha da ileri taşımış. Huawei’nin bu yeni akıllı saati, daha ekonomik bir alternatif olacak şekilde geliyor ve tahmini olarak 100 euro civarında bir fiyat etiketine sahip olacak. İşte öne çıkan özellikleri: Ekran ve tasarım: Huawei Watch Fit 3, Apple Watch’a benzer bir kare form ve daha belirgin çerçevelere sahip. Ayrıca, cihaz dört farklı renk seçeneği sunacak ve bunlardan biri kırmızı-silver renk kombinasyonunda fiziksel bir düğmeye sahip olacak.