Apple ve Meta'dan yapay zeka hamlesi

Konuyla ilgili bilgilere göre, Facebook'un ana şirketi, Meta Platforms'un üretken yapay zeka modelinin iPhone'lar ve diğer cihazlar için yakın zamanda duyurulan yapay zeka sistemi olan Apple Intelligence'a entegre edilmesi konusunda Apple ile görüşmelerde bulundu. Apple ve Meta yapay zeka ortaklığı konusunda görüştü Meta ve üretken yapay zeka geliştiren diğer şirketler, Apple'ın iPhone'ları aracılığıyla sunduğu devasa dağıtımdan yararlanmayı umuyor. Bunu tıpkı Apple'ın iPhone'daki App Store ile sunduğuna benzer bir şekilde yapmak istiyor.