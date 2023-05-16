Apple piyasayı alt üst etmeye hazırlanıyor

Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü WWDC 2023’te tanıtılacak Apple tarafından düzenlenecek WWDC 2023 etkinliğinde belki de en çok beklenen ürünü ise karma gerçeklik gözlüğü olacak. Uzun zamandır beklenen AR/VR gözlük için yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın merakla beklenen AR/VR gözlüğünün Haziran’daki WWDC’de tanıtılacağından oldukça emin.