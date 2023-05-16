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Teknoloji-Bilişim
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Apple piyasayı alt üst etmeye hazırlanıyor

2023-05-16 19:26:14
Apple piyasayı alt üst etmeye hazırlanıyor

WWDC 2023 etkinliğinde tanıtılacak olan Apple imzalı karma gerçeklik gözlüğünün piyasayı sallayacağı söyleniyor.

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Foto - Apple piyasayı alt üst etmeye hazırlanıyor

Apple’ın 5 Haziran’da düzenleyeceği WWDC 2023 etkinliği yaklaşırken, organizasyon hakkımda iddialar da artarak devam ediyor.

#2
Foto - Apple piyasayı alt üst etmeye hazırlanıyor

Şirket artık alıştığımız üzere yeni işletim sistemlerinin tanıtımını yapacak. ABD’li teknoloji devinin bunun yanı sıra bazı yeni teknoloji ve ürünlerini de tanıtması bekleniyor.

#3
Foto - Apple piyasayı alt üst etmeye hazırlanıyor

Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü WWDC 2023’te tanıtılacak Apple tarafından düzenlenecek WWDC 2023 etkinliğinde belki de en çok beklenen ürünü ise karma gerçeklik gözlüğü olacak. Uzun zamandır beklenen AR/VR gözlük için yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın merakla beklenen AR/VR gözlüğünün Haziran’daki WWDC’de tanıtılacağından oldukça emin.

#4
Foto - Apple piyasayı alt üst etmeye hazırlanıyor

Şirketin karma gerçeklik gözlüğü için ciddi bir tanıtım hazırlığında olduğunu aktaran Kuo, yeni AR/VR gözlüğün piyasayı da hareketlendireceğini düşünüyor. Gözlüğün piyasaya sürülmesinin Apple’ın tedarik zinciri ortaklarına büyük fayda sağlayacağını belirten Kuo, ayrıca tüm VR endüstrisinin bundan faydalanacağı inancında.

#5
Foto - Apple piyasayı alt üst etmeye hazırlanıyor

Kuo, yeni VR/AR gözlüğün sahip olduğu teknoloji ile birçok sektöre hareket getireceğini belirtiyor. Karma gerçeklik gözlüğü sahip olduğu mikro OLED ekran, işlemci, kamera modülleri ve bataryası ile farklı şirketlere büyük katkı sağlayacak. Bu konuda sırasıyla Sony, TSMC, Cowell Electronics ve Goertek gibi şirketlerin büyük kazanç sağlaması bekleniyor.

#6
Foto - Apple piyasayı alt üst etmeye hazırlanıyor

Kuo ayrıca Apple’ın AR/VR gözlüğünün başarılı olması durumunda, bunun tüketici elektroniğinde izlenecek yolun da belirleneceğini ifade ediyor.

#7
Foto - Apple piyasayı alt üst etmeye hazırlanıyor

Apple’ın karma gözlüğünün olası başarısı tüm teknoloji sektörünü etkileyerek diğer şirketleri de bu yolda hareket etmeye itebilir.

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