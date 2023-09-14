  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
11
Apple on yıllık inadından vazgeçti

2023-09-14 02:05:18
Apple on yıllık inadından vazgeçti

Apple, iOS 17 RC ile büyük bir sürpriz yaptı. Buna göre marka on yıl sonra yeni iPhone zil seslerini çıkarttı.

#1
Foto - Apple on yıllık inadından vazgeçti

Apple, dün gerçekleşen Wanderlust etkinliğiyle iPhone 15 serisini tanıttı. Tam bir yıldır bu anı bekleyen kullanıcılara Apple başka bir sürpriz daha yapıyor. Bildiğiniz gibi Apple’ın iPhone zil sesleri konusunda katı bir tutumu var.

#2
Foto - Apple on yıllık inadından vazgeçti

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve Pro Max modelleri önemli yeniliklerle karşımıza çıktı. Ancak tüm bu yeniliklerin dışında etkinlikte iOS 17 ve getirdiği yeni özelliklerden bahsedilmedi.

#3
Foto - Apple on yıllık inadından vazgeçti

Apple, iOS 17’yi18 Eylül Pazartesi günü yayınlayacak. Ancak isterlerse kullanıcılar iOS 17 RC, yani herkese açık kararlı sürümden önceki versiyonu deneme imkanına da sahip.

#4
Foto - Apple on yıllık inadından vazgeçti

iOS 17 RC sürümüyle yirmiden fazla yeni iPhone zil sesi ve sesli uyarı tonu karşımıza çıktı. Yine Apple, eski zil seslerini de yeniden düzenledi.

#5
Foto - Apple on yıllık inadından vazgeçti

Sadece 2017 yılında 10. yıla özel ve sadece iPhone X için yayınlanan zil sesi haricinde tam on yıldır yeni zil sesleri tanıtılmıyor. Apple, 18 Eylül’de iOS 17 alacak tüm modellerde yeni iPhone zil sesleri kullanıma sunacak.

#6
Foto - Apple on yıllık inadından vazgeçti

iOS 17 ve sunduğu yeni özellikler Yeni iPhone zil sesleri, iOS 17 ile gelen tek yenilik değil. Apple, iOS 17 ile kişisel iletişim ve paylaşım alanında yeni özellikleri devreye aldı.

#7
Foto - Apple on yıllık inadından vazgeçti

Bu anlamda 'Çağrılarınızı kişiselleştirin' özelliği önemli yenilikler arasında. Özellik sayesinde arama ekranına kişinin fotoğrafını veya Memoji’sini koyabilirsiniz. Yine bu arama ekranını yazı stilinden rengine kadar özelleştirmeniz de mümkün.

#8
Foto - Apple on yıllık inadından vazgeçti

Diğer bir iOS 17 özelliği ise Canlı Çıkartmalar desteği. Bu özellik sayesinde fotoğraflardan belirli objeleri seçip çıkartma olarak kullanabileceksiniz.

#9
Foto - Apple on yıllık inadından vazgeçti

İletişimi kolaylaştırmak isteyen Apple, aradığınız kişi FaceTime çağrınızı cevaplayamadığında da iletişim kurmanıza olanak sağlıyor. Buna göre kişiye video veya ses kaydı yollayabilmeniz artık mümkün. Yine FaceTime görüşmeleri sırasında da artırılmış gerçeklik efektleri kullanabileceksiniz.

#10
Foto - Apple on yıllık inadından vazgeçti

AirDrop benzeri bir özellik olan NameDrop ise bir diğer önemli yenilik. AirDrop’a benzer şekilde çalışacak bu özellik sayesinde rehberinizde kayıtlı bir numarayı ve bilgilerini farklı bir iPhone veya Apple Watch’a gönderebileceksiniz. Ayrıca bu özellikle iki iPhone’u bir araya geliyor. SharePlay sayesinde ise başka bir iPhone kullanıcısı ile oyun oynamak, müzik dinlemek mümkün hale geldi.

Dünyanın en çok tercih edilen SİHA'sı Bayraktar akıncı TİHA! İHA-230 füzesini ilk kez ihraç etti: Füzesi teslimatı
Teknoloji

Dünyanın en çok tercih edilen SİHA'sı Bayraktar akıncı TİHA! İHA-230 füzesini ilk kez ihraç etti: Füzesi teslimatı

İHA-230 Havadan Atılan Süpersonik Balistik Füze’nin ilk ihracatı, adı açıklanmayan bir ülkeye gerçekleştirildi.
Sana değil şeriata düşmanlık edene 'kafir' dedi! Sen niye üstüne alındın Mustafa?
Gündem

Sana değil şeriata düşmanlık edene 'kafir' dedi! Sen niye üstüne alındın Mustafa?

Şarkıcı Mustafa Sandal, Halil Konakcı Hoca'ya hakaretler savurdu.
İran'daki askeri hareketlilik bölgeyi karıştırdı
Dünya

İran'daki askeri hareketlilik bölgeyi karıştırdı

İran medyasının 'askeri sevkiyat' iddiaları sonrası bölgeden peş peşe açıklamalar geldi. Askeri hareketliliğin Azerbaycan ve Ermenistan'ın b..
Bu alçaklığı da gördük! Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırdı
Sosyal Medya

Bu alçaklığı da gördük! Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırdı

Esenyurt'ta yoldan geçen başörtülü kadınlara saldıran bir kadın polisler tarafından gözaltına alındı. Saldırgan kadının, çocuğu ile yolda yü..
Tüyleri diken diken eden anlar!
Dünya

Tüyleri diken diken eden anlar!

Fas A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası elemeleri maçında Burkino Faso ile karşılaştı.
Dünyada son dakika! Rus denizaltısı ve savaş gemisi vuruldu

Dünyada son dakika! Rus denizaltısı ve savaş gemisi vuruldu
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23