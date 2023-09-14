Apple on yıllık inadından vazgeçti

AirDrop benzeri bir özellik olan NameDrop ise bir diğer önemli yenilik. AirDrop’a benzer şekilde çalışacak bu özellik sayesinde rehberinizde kayıtlı bir numarayı ve bilgilerini farklı bir iPhone veya Apple Watch’a gönderebileceksiniz. Ayrıca bu özellikle iki iPhone’u bir araya geliyor. SharePlay sayesinde ise başka bir iPhone kullanıcısı ile oyun oynamak, müzik dinlemek mümkün hale geldi.