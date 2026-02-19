  • İSTANBUL
Apartman sakinlerini iki gün perişan etti Kombiden su musluktan gaz
IHA Giriş Tarihi:

Apartman sakinlerini iki gün perişan etti Kombiden su musluktan gaz

Çorum’un Osmancık ilçesinde kombi değişimi sırasında doğalgaz ve su hatlarının ters bağlanması neticesinde apartman sakinleri 2 gün boyunca hem susuz hem de doğalgazsız kaldı.

#1
Foto - Apartman sakinlerini iki gün perişan etti Kombiden su musluktan gaz

Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 3 bloklu bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site sakinlerinden biri evindeki kombiyi değiştirmek istedi.

#2
Foto - Apartman sakinlerini iki gün perişan etti Kombiden su musluktan gaz

Vatandaşın çağırdığı bir firma çalışanları, , gaz ve su hatlarının ters bağladı. yanlış bağlantı sonucunda, apartmanda bulunan dairelerdeki kombilerden su sızmaya başladı.

#3
Foto - Apartman sakinlerini iki gün perişan etti Kombiden su musluktan gaz

Durumu farkeden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen doğalgaz firması yetkililerinin incelemeleri sonucuda, gaz borusuna su, su borusuna da gaz hattı bağlantısı yapıldığı tespit edildi.

#4
Foto - Apartman sakinlerini iki gün perişan etti Kombiden su musluktan gaz

Yetkili teknik servis ekipleri bozulan doğalgaz sayaçlarını sökerek yenileriyle değiştirdi.

#5
Foto - Apartman sakinlerini iki gün perişan etti Kombiden su musluktan gaz

Yapılan hata sebebiyle binada yaşayan vatandaşlar, 2 gün boyunca susuz ve doğalgazsız kaldı.

