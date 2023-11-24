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Ekonomi
24
Apar topar hamle yaptılar! Vatandaşlar 'İnşallah biz alırız' diyor: Emekliler için sürpriz var!

2023-11-24 11:07:59
Apar topar hamle yaptılar! Vatandaşlar 'İnşallah biz alırız' diyor: Emekliler için sürpriz var!

5 bin liralık ikramiyeden 1.6 milyon civarında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçinin yanı sıra emekli muhtar, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri de yararlanamadı. Muhtar, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri de AK Partili yöneticiler ve milletvekillerini telefon yağmuruna tuttu. Çalışan emeklilerin de ikramiye talepleri buna eklenince AK Partili yöneticiler, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taşıdı. Erdoğan, kendisine iletilen bilgiler üzerine Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla görüşülmesini, iki bakanlığın bu konuda bir çalışma yapmasını istedi.

#1
Foto - Apar topar hamle yaptılar! Vatandaşlar 'İnşallah biz alırız' diyor: Emekliler için sürpriz var!

Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümü nedeniyle verilen 5 bin liralık ikramiyeden çalışanlar da dahil tüm emeklilerin yararlandırılması gündeme geldi.

#2
Foto - Apar topar hamle yaptılar! Vatandaşlar 'İnşallah biz alırız' diyor: Emekliler için sürpriz var!

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; 5 bin liralık ikramiyeden 1.6 milyon civarında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçinin yanı sıra emekli muhtar, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri de yararlanamadı.

#3
Foto - Apar topar hamle yaptılar! Vatandaşlar 'İnşallah biz alırız' diyor: Emekliler için sürpriz var!

Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümü nedeniyle verilen 5 bin liralık ikramiyeden çalışanlar da dahil tüm emeklilerin yararlandırılması gündeme geldi.

#4
Foto - Apar topar hamle yaptılar! Vatandaşlar 'İnşallah biz alırız' diyor: Emekliler için sürpriz var!

5 bin liralık ikramiyeden 1.6 milyon civarında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçinin yanı sıra emekli muhtar, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri de yararlanamadı.

#5
Foto - Apar topar hamle yaptılar! Vatandaşlar 'İnşallah biz alırız' diyor: Emekliler için sürpriz var!

Belediye ve il genel meclisi üyelerinin huzur hakkı aldıkları için kapsam dışı bırakıldıkları, ancak bu paranın ayda 400 lirayı bulmadığı bildirildi.

#6
Foto - Apar topar hamle yaptılar! Vatandaşlar 'İnşallah biz alırız' diyor: Emekliler için sürpriz var!

Muhtar, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri de AK Partili yöneticiler ve milletvekillerini telefon yağmuruna tuttu.

#7
Foto - Apar topar hamle yaptılar! Vatandaşlar 'İnşallah biz alırız' diyor: Emekliler için sürpriz var!

Çalışan emeklilerin de ikramiye talepleri buna eklenince AK Partili yöneticiler, konuyu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taşıdı.

#8
Foto - Apar topar hamle yaptılar! Vatandaşlar 'İnşallah biz alırız' diyor: Emekliler için sürpriz var!

AK Partili yöneticiler Erdoğan'a, "İstisnalar bize sıkıntı çıkartıyor. Emeklilerimiz için çok güzel bir adım attık ama şimdi herkes milyonlarca kişiye verilen değil, verilmeyen ikramiyeyi tartışıyor. Muhalefet partileri bunu sahada çok kullanıyor.

#9
Foto - Apar topar hamle yaptılar! Vatandaşlar 'İnşallah biz alırız' diyor: Emekliler için sürpriz var!

Hiçbir politika üretemeyen muhalefet, yerel seçim meydanlarında bu konuya sarılacak.

#10
Foto - Apar topar hamle yaptılar! Vatandaşlar 'İnşallah biz alırız' diyor: Emekliler için sürpriz var!

Bir düzenleme yapıp çalışan emekliler dahil tüm emeklilerin ikramiyeden yararlanmasını sağlayalım. Bu tartışmalara son verelim" dedi.

#11
Foto - Apar topar hamle yaptılar! Vatandaşlar 'İnşallah biz alırız' diyor: Emekliler için sürpriz var!

ERDOĞAN: BİR ÇALIŞMA YAPILSIN

#12
Foto - Apar topar hamle yaptılar! Vatandaşlar 'İnşallah biz alırız' diyor: Emekliler için sürpriz var!

Erdoğan, kendisine iletilen bilgiler üzerine Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla görüşülmesini, iki bakanlığın bu konuda bir çalışma yapmasını istedi.

#13
Foto - Apar topar hamle yaptılar! Vatandaşlar 'İnşallah biz alırız' diyor: Emekliler için sürpriz var!

Erdoğan'ın talimatıyla gerekli maliyet hesaplamaları yapılacak. Bu konuda son sözü Başkan Erdoğan söyleyecek.

#14
Foto - Apar topar hamle yaptılar! Vatandaşlar 'İnşallah biz alırız' diyor: Emekliler için sürpriz var!

Çalışan emeklilere de ikramiye verilmesi bütçe olanakları içinde finanse edilebilir ise değişiklik gündeme gelebilecek.

#15
Foto - Apar topar hamle yaptılar! Vatandaşlar 'İnşallah biz alırız' diyor: Emekliler için sürpriz var!

#16
Foto - Apar topar hamle yaptılar! Vatandaşlar 'İnşallah biz alırız' diyor: Emekliler için sürpriz var!

#17
Foto - Apar topar hamle yaptılar! Vatandaşlar 'İnşallah biz alırız' diyor: Emekliler için sürpriz var!

#18
Foto - Apar topar hamle yaptılar! Vatandaşlar 'İnşallah biz alırız' diyor: Emekliler için sürpriz var!

#19
Foto - Apar topar hamle yaptılar! Vatandaşlar 'İnşallah biz alırız' diyor: Emekliler için sürpriz var!

#20
Foto - Apar topar hamle yaptılar! Vatandaşlar 'İnşallah biz alırız' diyor: Emekliler için sürpriz var!

#21
Foto - Apar topar hamle yaptılar! Vatandaşlar 'İnşallah biz alırız' diyor: Emekliler için sürpriz var!

#22
Foto - Apar topar hamle yaptılar! Vatandaşlar 'İnşallah biz alırız' diyor: Emekliler için sürpriz var!

#23
Foto - Apar topar hamle yaptılar! Vatandaşlar 'İnşallah biz alırız' diyor: Emekliler için sürpriz var!

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