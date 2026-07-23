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Sıcak gelişme: Hollandalılar o ilimizde doğalgaz keşfetti

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Sıcak gelişme: Hollandalılar o ilimizde doğalgaz keşfetti

Birçok ilimizde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Hollandalılar bir ilimizde doğalgaz keşfi yaptı. Keşif sonrası hükümetten flaş bir hamle geldi.

#1
Foto - Sıcak gelişme: Hollandalılar o ilimizde doğalgaz keşfetti

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Tekirdağ ve Edirne'yi kapsayan 35.788 hektarlık petrol arama sahasında doğal gaz keşfeden Valeura Energy ile Pinnacle Turkey, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 6'ncı maddesi kapsamında iki yıllık ek süre hakkı elde etti.

#2
Foto - Sıcak gelişme: Hollandalılar o ilimizde doğalgaz keşfetti

13 Temmuz 2026 tarih ve 8025 sayılı kararla sonuçlanan süre uzatımı talebi, sahadaki doğal gaz keşfine dayandırıldı.

#3
Foto - Sıcak gelişme: Hollandalılar o ilimizde doğalgaz keşfetti

AR/VEN-PIN/K/F18-d1, d2, d4 pafta numaralı ve 35.788 hektar alanlı ruhsat, 27.06.2015'te verilmişti; uzatılmış süre 27.06.2026'da sona eriyordu. MAPEG'in kararıyla ruhsat 27.06.2028'e taşındı.

#4
Foto - Sıcak gelişme: Hollandalılar o ilimizde doğalgaz keşfetti

MAPEG, karar gerekçesinde keşfin ticari değerlendirmesinin yapılabilmesi, sahanın geliştirilmesi ve bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ülke ekonomisine kazandırılmasını esas aldı. Uzatma, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 6'ncı maddesinin sekizinci fıkrası hükmüne dayanılarak onaylandı.

#5
Foto - Sıcak gelişme: Hollandalılar o ilimizde doğalgaz keşfetti

Hollanda merkezli Valeura Energy'nin Türkiye adresi Ankara-Çankaya'da bulunuyor. Britanya Virgin Adaları'nda kayıtlı Pinnacle Turkey Inc. de aynı şekilde Ankara'da Beytepe'de faaliyet gösteriyor.

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