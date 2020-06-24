AÖF sınav girişi nasıl yapılır? esinav.anadolu.edu.tr AÖF final sınavı giriş ekranı

3- Sınava başlayabilmeniz için sayfanın altında yer alan "Sınav yönergesi ve kurallarını okudum, kabul ediyorum" seçeneğini işaretleyip "Sınavı Başlat" butonuna basmanız gerekmektedir. Sınavınızı başlatmak istemiyorsanız "Vazgeç ve Ders Listesine Dön" butonuna basarak sorumlu olduğunuz dersler listesine dönebilirsiniz. 4- "Sınavı Başlat" butonuna bastığınızda seçilen dersinize ait bir oturum oluşturulur ve sınav anındaki her işlem bu oturum üzerinden gerçekleştirilir. 5- Dersinize ait sınav oturumunu başlattıktan sonra başka bir internet tarayıcısı veya cihaz üzerinden aynı anda sisteme giriş yaparsanız, sistem yapılan işlemi anormal aktivite olarak değerlendirir ve oturumunuz sonlandırılır. 6- Sınav başladıktan sonra ekranda gözüken soruyu cevaplamak istiyorsanız A, B, C, D, E şıklarından birini, boş bırakmak istiyorsanız "Bu soruyu boş bırakmak istiyorum" seçeneğini seçmeniz, daha sonra soru paneli altında yer alan "Soruyu Onayla ve Sonraki Soruya Geç" butonuna basmanız gerekmektedir. Soru onayı sonrasında düzeltme veya kontrol için bir daha önceki soruya dönemezsiniz. 7- Soruyu onaylamadan önce seçenek değişikliği yapabilir, ilgili soruyu boş bırakmak istiyorsanız "Bu soruyu boş bırakmak istiyorum" butonuna basarak işaretlemenizi iptal edebilirsiniz. 8- Seçili dersinize ait sınava başladıktan sonra, aktif oturumunuz içinde, normal sınav akış işlemleri (soruyu görme, sonraki soruya geçme) dışında herhangi bir işlem (tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma vb.) yapılması anormal aktivite olarak değerlendirilecektir. Sistem anormal aktivite sayısının arttığını gördüğünde, panel üzerinden uyarı verip dersinize ait sınavı sonlandırabilecektir. Bu nedenle sayfada sadece soru paneli üzerindeki butonları tıklayarak sınavınızı tamamlayınız. 9- Sınav başlattığınızda ekranınız "Tam Ekran" moduna geçecektir. Sınav esnasında "Tam Ekran" modundan çıkmanız durumunda sınav oturumunuz sonlandırılacaktır.