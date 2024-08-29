Anzer Balı pahalı bir bal olması sebebiyle bunun haliyle sahtesi piyasada maalesef çok fazla bir miktarda var. Onun için coğrafi patentli alınan ürünler gerçek Anzer Balı'dır. Bizim tercihimiz kesinlikle öncelikle kendi insanımızdır. İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç, Finlandiya, İskoçya ve hatta Japonya var. Son yıllarda da dediğim gibi Arap ülkelerinden, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Suudi Arabistan, Katar buralardan da Anzer balığı yoğun talebi bizde gelmektedir ama maalesef tabii ki çok fazla bal olmadığı için her yere yetişmemiz mümkün değil” şeklinde konuştu.