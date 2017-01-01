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Antalya'yı istila ettiler! Görenler telefonuna sarıldı

  • Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilini binlerce martı istila etti.

  • Balık avlamak için dalgaların sahile vurduğu bölgeye gelen martılar, sahile gelen vatandaşların da ilgi odağı oldu.

  • Antalya’da bugün öğle saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, Konyaaltı sahilinde boyu 2 ila 3 metreye kadar çıkan dev dalgaların oluşmasına neden oldu.

  • Saatteki hızı 40 kilometreye kadar çıkan rüzgar sonrası Konyaaltı beyaza büründü.

  • Dünyaca ünlü sahile anı ölümsüzleştirmek için gelen birçok vatandaş ise sahilde binlerce martıyı görünce neye uğradığını şaşırdı.

  • Balık avlamak için sahile gelen martılar, dalgaların kıyıyı dövmesiyle birlikte harekete geçip balıkları avlamaya çalıştı.

  • Vatandaşlarsa bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

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