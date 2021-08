Yangının çıktığı bölgelere kara ekiplerinin ulaşmasının zor olduğunu ifade eden Kolomin, hava ekibinin söndürmede daha etkili olduğunu dile getirdi. Tüm ekiplerin yoğun mücadele sarf ettiğini aktaran Kolomin, "Umarım ki Türk halkını en kısa sürede yangından kurtaracağız ve tekrar tatil için buralara geleceğiz." dedi. - "İki ülkenin iş birliği her zaman devam edecektir" Ukrayna uçaklarının koordinatör pilotu Fatih Düzgün de zorlu bir süreç yaşandığını söyledi. Yangın söndürme çalışmalarının koordinasyon içinde yürütüldüğünü vurgulayan Düzgün, "Gerçek dost kara günde belli olur sözünü gerçek kılan bir davranış. Dost ülke Ukrayna'ya ve halkına destekleri için teşekkür ediyoruz. Türkiye her zaman Ukrayna'ya destek oldu, Ukrayna da bugün Türkiye'nin yanında. İki ülkenin iş birliği her zaman devam edecektir." ifadesini kullandı.