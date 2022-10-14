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Türkiye
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Antalya'da toprak kayması! 1 ölü, 1 yaralı

2022-10-14 21:50:04
Antalya'da toprak kayması! 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana toprak kayması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

#1
Foto - Antalya'da toprak kayması! 1 ölü, 1 yaralı

İlçeye bağlı Kuzca Mahallesi Aslanlı mevkisinde Talat Balaban'a (71) ait ceviz bahçesinde sulama kanalına iş makinesi ile boru döşendiği sırada toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sırasında çalışma yapan bahçe sahibi Talat Balaban ve ona yardım eden akrabası İbrahim Taşkın (58) toprak altında kalarak ağır yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çalışma yapan diğer işçiler yaptı.

#2
Foto - Antalya'da toprak kayması! 1 ölü, 1 yaralı

Haber verilmesiyle olay yerine UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla yaralı olarak kurtarılan Talat Balaban, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

#3
Foto - Antalya'da toprak kayması! 1 ölü, 1 yaralı

Toprak kaymasının devam etmesi sebebiyle İbrahim Taşkın'a ise bir süre müdahale edilemedi. İş makinesi yardımı ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmasıyla toprak altından çıkartılan Taşkın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

#4
Foto - Antalya'da toprak kayması! 1 ölü, 1 yaralı

Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından İbrahim Taşkın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay yerine gelen Taşkın'ın yakınları üzüntü yaşarken, sinir krizi geçirenlere jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti.

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