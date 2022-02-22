2022-02-22 19:37:04 Antalya'da heyelan! Ulaşım tek şeritten sağlanıyor
Antalya-Kaş kara yolunda ulaşım, heyelan dolayısıyla tek şeritten gerçekleştiriliyor.
Antalya-Kaş kara yolunda ulaşım, heyelan dolayısıyla tek şeritten gerçekleştiriliyor.
Ağullu Mahallesi Ambarlar mezarlığı mevkisinde yağış nedeniyle yamaçtan kopan yaklaşık 40 tonluk kaya parçası Antalya-Kaş karayoluna sürüklendi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Kaş Belediyesi ekipleri, kaya parçasını kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.
Ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı yolda ekiplerin çalışması sürüyor.
Heyelandan görüntüler...
Heyelandan görüntüler...
Heyelandan görüntüler...
Heyelandan görüntüler...
Heyelandan görüntüler...
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