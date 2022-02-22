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Antalya'da heyelan! Ulaşım tek şeritten sağlanıyor

2022-02-22 19:37:04
Antalya'da heyelan! Ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Antalya-Kaş kara yolunda ulaşım, heyelan dolayısıyla tek şeritten gerçekleştiriliyor.

#1
Foto - Ağullu Mahallesi Ambarlar mezarlığı mevkisinde yağış nedeniyle yamaçtan kopan yaklaşık 40 tonluk kaya parçası Antalya-Kaş karayoluna sürüklendi.

Ağullu Mahallesi Ambarlar mezarlığı mevkisinde yağış nedeniyle yamaçtan kopan yaklaşık 40 tonluk kaya parçası Antalya-Kaş karayoluna sürüklendi.

#2
Foto - İhbar üzerine bölgeye gelen Kaş Belediyesi ekipleri, kaya parçasını kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Kaş Belediyesi ekipleri, kaya parçasını kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

#3
Foto - Ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı yolda ekiplerin çalışması sürüyor.

Ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı yolda ekiplerin çalışması sürüyor.

#4
Foto - Heyelandan görüntüler...

Heyelandan görüntüler...

#5
Foto - Heyelandan görüntüler...

Heyelandan görüntüler...

#6
Foto - Heyelandan görüntüler...

Heyelandan görüntüler...

#7
Foto - Heyelandan görüntüler...

Heyelandan görüntüler...

#8
Foto - Heyelandan görüntüler...

Heyelandan görüntüler...

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