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Antalya'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

2022-11-18 16:23:05
Antalya'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

#1
Foto - Antalya'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Hayrettin Aktaş yönetimindeki 27 ADR 221 plakalı otomobil, Akseki Manavgat kara yolu Gençler Mahallesi yakınlarında Mesut Seyfi idaresindeki 41 U 8335 plakalı kamyonetle çarpıştı.

#2
Foto - Antalya'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Kazada, otomobildeki sürücü Hayrettin Aktaş ve yanındaki Emine Halıcı olay yerinde öldü. Aynı araçtaki Merve, Emine ve Nazlı Özdemir ile kamyonetteki sürücü Mesut, Pamuk ve Yiğit Ali Seyfi ise yaralandı.

#3
Foto - Antalya'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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