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Yaşam
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Antalya'da bir garip trafik kazası

2024-08-03 12:05:18
Antalya'da bir garip trafik kazası

Antalya'da lüks bir otomobil takla attı. Ters dönen aracın plakaları sökülüp üzerine çarşaf serildi.

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Foto - Antalya'da bir garip trafik kazası

Antalya'da lüks bir otomobil takla atarak ters döndü. Olay yerine gelen ekipler, aracın plakalarının söküldüğünü ve üzerinin otelden getirilen çarşaflarla kapatıldığını belirledi.

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Foto - Antalya'da bir garip trafik kazası

Kazada kimsenin yaralanmadığı bildirilirken, aracın yanında bulunan kanlı peçeteler ve araçta yapılan detaylı arama, şüphe uyandırdı.

#3
Foto - Antalya'da bir garip trafik kazası

Olay, Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir aracın takla attığı ihbarı üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.

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Foto - Antalya'da bir garip trafik kazası

Ekipler, yoldan çıkarak ters dönmüş halde bulunan BMW marka lüks otomobille karşılaştılar. Araç, plakasız ve üzeri beyaz çarşaflarla kapatılmış olarak bulundu.

#5
Foto - Antalya'da bir garip trafik kazası

Olay yerinde bekleyen ve otel çalışanı olduğu öğrenilen bir genç, kazada kimsenin yaralanmadığını ifade etti. Jandarma ekipleri, kısa bir süre sonra olay yerine gelen ve araç sahibi olduğu belirlenen kişiye aracı teslim etti. Araç, olay yerine çağrılan çekici vasıtasıyla kaldırıldı.

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