Antalya'da bir garip trafik kazası

Olay yerinde bekleyen ve otel çalışanı olduğu öğrenilen bir genç, kazada kimsenin yaralanmadığını ifade etti. Jandarma ekipleri, kısa bir süre sonra olay yerine gelen ve araç sahibi olduğu belirlenen kişiye aracı teslim etti. Araç, olay yerine çağrılan çekici vasıtasıyla kaldırıldı.