2023-05-02 07:59:24 Antalya'da 2023 yılında turist sayısı 4 ayda rekor kırdı
Kentin turizm verilerindeki artış tüm hızıyla devam ederken 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, tüm zamanların en iyi başlangıcı olarak tarihe geçti. Türkiye'nin Turizm Başkenti Antalya'da yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte ziyaretçi akınına uğrayan Antalya, rekor tazeliyor. Rusya ve Ukrayna savaşı sonrasında nüfusu artış gösteren Antalya, depremlerin ardından depremzede vatandaşları da misafir etti. Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen, 2022 yılındaki 13,5 milyona yakın kişinin ziyaret ettiği kent, 2023 yılında da artış gösteriyor. Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile turistlerin ilgi odağı Antalya, yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor.