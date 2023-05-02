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Antalya'da 2023 yılında turist sayısı 4 ayda rekor kırdı

2023-05-02 07:59:24
Antalya'da 2023 yılında turist sayısı 4 ayda rekor kırdı

Kentin turizm verilerindeki artış tüm hızıyla devam ederken 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, tüm zamanların en iyi başlangıcı olarak tarihe geçti. Türkiye'nin Turizm Başkenti Antalya'da yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte ziyaretçi akınına uğrayan Antalya, rekor tazeliyor. Rusya ve Ukrayna savaşı sonrasında nüfusu artış gösteren Antalya, depremlerin ardından depremzede vatandaşları da misafir etti. Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen, 2022 yılındaki 13,5 milyona yakın kişinin ziyaret ettiği kent, 2023 yılında da artış gösteriyor. Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile turistlerin ilgi odağı Antalya, yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor.

#1
Foto - Antalya'da 2023 yılında turist sayısı 4 ayda rekor kırdı

"Turist sayısı2 milyona yaklaştı" Ağırladığı turist sayısı bakımından "Turizmin Başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, turizm noktasında 2023 yılına hızlı bir giriş yaptı. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 798 bin 595 oldu. Bu sayı, turizm noktasında tüm zamanların en iyi başlangıcı olarak tarihe geçti. Turizmde rekorlar yılı olarak bilinen 2019’da bu rakam 1 milyon 554 bin 810, 2020’de 508 bin 738, 2021’de 445 bin 088, 2022 yılında ise 1 milyon 217 bin 196 olarak gerçekleşti.

#2
Foto - Antalya'da 2023 yılında turist sayısı 4 ayda rekor kırdı

#3
Foto - Antalya'da 2023 yılında turist sayısı 4 ayda rekor kırdı

2021-2022 yıllarındaki rekoru geride bıraktı Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinden Antalya’da 2023 yılının turizm verileri 2021 ve 2022 yılının 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısının toplamını geride bıraktı. 2021 yılının aynı döneminde şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 445 bin 88, 2022 yılında 1 milyon 217 bin 196 turist olarak gerçekleşirken, 2023 yılında ise şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 798 bin 595 olarak gerçekleşti. Turizmde rekorlar yılı olarak bilinen 2019’da ise bu sayı 1 milyon 554 bin 810 kişi olarak verilere geçmişti.

#4
Foto - Antalya'da 2023 yılında turist sayısı 4 ayda rekor kırdı

Aylık artış yüzde 43 ve yıllık artış yüzde 48 Antalya’yı 2022 yılının 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında hava yoluyla 1 milyon 217 bin 196 kişi ziyaret ederken bu sayı 2023 yılının aynı döneminde 1 milyon 798 bin 595 olarak gerçekleşirken artış yüzde 48 oldu. 1 Nisan-30 Nisan tarihlerine bakıldığında ise; Antalya’yı 2022 yılında hava yoluyla 701 bin 892 kişi ziyaret ederken bu sayı 2023 yılının aynı döneminde 1 milyon 672 olarak gerçekleşirken artış yüzde 43 oldu.

#5
Foto - Antalya'da 2023 yılında turist sayısı 4 ayda rekor kırdı

Alman turistler zirvede 2023 yılında da Antalya’yı hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımından milletler sıralamasında Alman turistler, Rus turistleri geçerek liderliği devraldı. 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında Antalya’ya en çok turist 446 bin 542 ile Almanya’dan geldi. Almanya’yı 393 bin 932 turistle Rusya, sonra da 201 bin 749 turistle İngiltere takip etti. Dört aylık dönemde hava yoluyla Antalya’ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise sırasıyla Hollanda, Polonya, İsrail, Litvanya, İran, Belçika ve Kazakistan oldu.

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