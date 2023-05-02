Antalya'da 2023 yılında turist sayısı 4 ayda rekor kırdı

"Turist sayısı2 milyona yaklaştı" Ağırladığı turist sayısı bakımından "Turizmin Başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, turizm noktasında 2023 yılına hızlı bir giriş yaptı. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 798 bin 595 oldu. Bu sayı, turizm noktasında tüm zamanların en iyi başlangıcı olarak tarihe geçti. Turizmde rekorlar yılı olarak bilinen 2019’da bu rakam 1 milyon 554 bin 810, 2020’de 508 bin 738, 2021’de 445 bin 088, 2022 yılında ise 1 milyon 217 bin 196 olarak gerçekleşti.