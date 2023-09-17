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Antalya’da 1 buçuk saatlik panik

2023-09-17 16:31:17
Antalya’da 1 buçuk saatlik panik

Antalya’da tarım arazilerinin olduğu bölgedeki çalılık alanda çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın,

#1
Foto - Antalya’da 1 buçuk saatlik panik

ekiplerin müdahalesi sonucu seralara ulaşmadan yaklaşık bir buçuk saatte kontrol altına alındı.

#2
Foto - Antalya’da 1 buçuk saatlik panik

Kepez ilçesine bağlı Altınova Sinan Mahallesi’ndeki otluk ve çalılık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

#3
Foto - Antalya’da 1 buçuk saatlik panik

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu seralara ulaşmadan yaklaşık bir buçuk saate kontrol altına alındı. Öte yandan, 1.5 dönümlük alan zarar gördü. Polis yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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