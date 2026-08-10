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Teknoloji-Bilişim
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ABD ile yarış için dev hazırlık Çin’den 28 trilyon dolarlık yapay zeka hamlesi

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ABD ile yarış için dev hazırlık Çin’den 28 trilyon dolarlık yapay zeka hamlesi

Çin, yapay zekâ yarışında ABD ile arasındaki farkı kapatmak için finansman tarafında yeni bir yol izlemeye hazırlanıyor.

#1
Foto - ABD ile yarış için dev hazırlık Çin’den 28 trilyon dolarlık yapay zeka hamlesi

Pekin yönetimi, stratejik öneme sahip teknoloji şirketlerinin sermayeye daha kolay ulaşabilmesi amacıyla 28 trilyon dolarlık hisse senedi ve tahvil piyasalarını çok daha etkin kullanmayı planlıyor.

#2
Foto - ABD ile yarış için dev hazırlık Çin’den 28 trilyon dolarlık yapay zeka hamlesi

Bloomberg News’un haberine göre bu yaklaşım, Çin’in teknoloji sektörünü desteklemek için yıllardır kullandığı klasik yöntemlerden biraz farklı.

#3
Foto - ABD ile yarış için dev hazırlık Çin’den 28 trilyon dolarlık yapay zeka hamlesi

Pekin uzun süredir sübvansiyonlar, vergi avantajları ve kamu yatırımlarıyla stratejik sektörleri destekliyordu. Şimdi ise sermaye piyasalarının da bu yarışta daha fazla devreye girmesi hedefleniyor.

#4
Foto - ABD ile yarış için dev hazırlık Çin’den 28 trilyon dolarlık yapay zeka hamlesi

Yeni stratejinin en dikkat çekici örneklerinden biri bellek çipi üreticisi CXMT oldu. Şirketin Şanghay Borsası’ndaki halka arzının ardından hisseler ilk işlem gününü yüzde 466 yükselişle tamamladı. Gün içinde kazanç bir ara yüzde 500’ün de üzerine çıktı.

#5
Foto - ABD ile yarış için dev hazırlık Çin’den 28 trilyon dolarlık yapay zeka hamlesi

Bu sert yükseliş CXMT’nin piyasa değerini de çarpıcı biçimde artırdı. Şirket, Industrial and Commercial Bank of China’yı geride bırakarak Çin ana karasının piyasa değeri bakımından en değerli şirketi haline geldi.

#6
Foto - ABD ile yarış için dev hazırlık Çin’den 28 trilyon dolarlık yapay zeka hamlesi

Yani yatırımcıların teknoloji şirketlerine ilgisi, daha ilk örneklerden birinde oldukça güçlü bir şekilde kendini gösterdi.

#7
Foto - ABD ile yarış için dev hazırlık Çin’den 28 trilyon dolarlık yapay zeka hamlesi

Çinli düzenleyici kurumlar bir yandan stratejik şirketlerin halka arz süreçlerini hızlandırırken, diğer yandan tahvil ihracı yoluyla finansmana erişimi de kolaylaştırmaya çalışıyor.

#8
Foto - ABD ile yarış için dev hazırlık Çin’den 28 trilyon dolarlık yapay zeka hamlesi

CXMT, stratejik öneme sahip şirketler için uygulanan “ön inceleme” pilot programından geçen ilk şirket oldu. Şirketin halka arz başvurusunu yapmasından hisselerinin işlem görmeye başlamasına kadar sekiz aydan kısa süre geçti.

#9
Foto - ABD ile yarış için dev hazırlık Çin’den 28 trilyon dolarlık yapay zeka hamlesi

Halka arzdan yaklaşık 9,8 milyar dolar kaynak sağlandı. Bu tablo, Pekin’in özellikle kritik teknoloji şirketlerine sermaye piyasalarının kapısını daha hızlı açmak istediğini gösteriyor.

#10
Foto - ABD ile yarış için dev hazırlık Çin’den 28 trilyon dolarlık yapay zeka hamlesi

Ancak Çinli teknoloji şirketlerinin önünde önemli bir fark var. Bloomberg verilerine göre Çinli teknoloji şirketleri son iki yılda halka arz ve tahvil satışlarından yaklaşık 217 milyar dolar finansman sağladı.

#11
Foto - ABD ile yarış için dev hazırlık Çin’den 28 trilyon dolarlık yapay zeka hamlesi

Aynı dönemde ABD’li teknoloji şirketlerinin ulaştığı finansman miktarı ise 1,4 trilyon doları buldu. Başka bir ifadeyle ABD’li teknoloji şirketleri, Çinli rakiplerinin topladığı her 1 dolara karşılık 6 doların üzerinde kaynak sağladı.

#12
Foto - ABD ile yarış için dev hazırlık Çin’den 28 trilyon dolarlık yapay zeka hamlesi

Pekin’in sermaye piyasalarını daha fazla devreye sokma isteğinin arkasındaki nedenlerden biri de işte bu finansman farkı.

#13
Foto - ABD ile yarış için dev hazırlık Çin’den 28 trilyon dolarlık yapay zeka hamlesi

Çin’in planı yalnızca şirketlerin halka arzlarını hızlandırmakla sınırlı değil. Pekin yönetimi, Çinli hanehalklarının yaklaşık 26 trilyon dolarlık tasarrufunun bir bölümünü de teknoloji sektörüne yönlendirmeyi hedefliyor.

#14
Foto - ABD ile yarış için dev hazırlık Çin’den 28 trilyon dolarlık yapay zeka hamlesi

Düzenleyici kurumlar 2025’ten bu yana teknoloji şirketlerinin banka kredileri, tahvil ihraçları, sermaye piyasaları ve uzun vadeli yatırımlar yoluyla desteklenmesini sağlayacak koordineli bir finansman çerçevesi üzerinde çalışıyor. Kaynak:TGRThaber

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