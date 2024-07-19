Antakya’da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Edinilen bilgilere göre kaza, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde meydana geldi. 2 otomobilin çarpışmasıyla yaşanan kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 4 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi.
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