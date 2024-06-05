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Ekonomi
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Annelere her ay verilecek 325 Euro destekte tarih belli oldu!

2024-06-05 14:40:43
Annelere her ay verilecek 325 Euro destekte tarih belli oldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"ne yoğun talep olduğunu belirterek, 2 günde 12 bin 246 kişinin başvuru yaptığını bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan çalışan annelere 325 euro destek ödemesiyle ilgili detayları açıkladı. 12 binden fazla anne destek başvurusunda bulundu. Kesin kayıtlar temmuzda yapılacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-24 aylık çocuğu olan çalışan annelerin sisteme başvuru yapabilecek.

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#1
Foto - Annelere her ay verilecek 325 Euro destekte tarih belli oldu!

Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başvuruları 3 Haziran'da başlayan "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin ikinci fazına başvuran kişi sayısına ilişkin soru üzerine Işıkhan, en önemli hedeflerinden birinin, kadın istihdamının desteklenmesi ve kayıtlı istihdamla kadınların bugünlerinin ve yarınlarının güvence altına alınması olduğunu söyledi.

#2
Foto - Annelere her ay verilecek 325 Euro destekte tarih belli oldu!

3 İLDE 0-24 AYLIK ÇOCUĞU OLANLAR BAŞVURABİLECEK Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Işıkhan, projenin toplam süresinin 20 ay olduğunu, Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-24 aylık çocuğu olan çalışan annelerin sisteme başvuru yapabileceğini bildirdi.

#3
Foto - Annelere her ay verilecek 325 Euro destekte tarih belli oldu!

ÖDEMELER ANNEYE YAPILACAK Ödemelerin anneye yapılacağını, bakıcıya ayrı bir ödeme yapılmayacağını ifade eden Işıkhan, 3 bin 500 çalışan anneye yapılacak ödemeyle 3 bin 500 bakıcının istihdam edileceğini, dolayısıyla toplamda 7 bin kadının projeden faydalanmış olacağını söyledi. Projenin bütçesinin 15,3 milyon avro olduğunu aktaran Işıkhan, her bir çalışan anne için aylık 325 avro destek verileceğini ifade etti.

#4
Foto - Annelere her ay verilecek 325 Euro destekte tarih belli oldu!

KESİN KAYITLAR TEMMUZDA TAMAMLANACAK Başvuru sayısına ilişkin bilgi veren Işıkhan, şunları kaydetti: "Ön kayıtları 3 Haziran'da başlayan proje oldukça fazla talep gördü, ikinci gün itibarıyla toplam başvuru sayısı 12 bin 246 kişi oldu. Ön kayıtların alınmasından sonra kesin kayıtlar temmuz ayında tamamlanacak. Proje teşvik ödemeleri Ağustos 2024 itibarıyla başlayacak ve 12 ay sürecek. 25 Ekim 2025 tarihinde projemizin kapanışı planlanmaktadır."

#5
Foto - Annelere her ay verilecek 325 Euro destekte tarih belli oldu!

"İŞ-POZİTİF İLE 263 BİN 162 KADIN İSTİHDAMA KATILDI" İş-Pozitif projesiyle de kadın istihdamının artırılmasını hedeflediklerini anımsatan Işıkhan, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde 9 Şubat'ta hayata geçirdiğimiz İş-Pozitif programı kapsamında şimdiye kadar 263 bin 162 kadının istihdama katılmasına aracılık ettik. Rakamlar daha da artacak elbette, biz bununla da yetinmiyoruz, gençler ve engelliler için de benzer projeleri hayata geçirmek istiyoruz." diye konuştu.

#6
Foto - Annelere her ay verilecek 325 Euro destekte tarih belli oldu!

SGK aracılığıyla 2021'de Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin (Women-Up) de hayata geçirildiğine işaret eden Işıkhan, bu proje kapsamında Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Samsun, Ankara, Aydın, Denizli ve İstanbul'da 4 bin kadın işverene, iş yerlerinde ilave olarak 4 bin kadın çalışan almaları dolayısıyla 25 ayda toplam 635,9 milyon lira ödeme yaptıklarını söyledi.

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