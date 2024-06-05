Annelere her ay verilecek 325 Euro destekte tarih belli oldu!

ÖDEMELER ANNEYE YAPILACAK Ödemelerin anneye yapılacağını, bakıcıya ayrı bir ödeme yapılmayacağını ifade eden Işıkhan, 3 bin 500 çalışan anneye yapılacak ödemeyle 3 bin 500 bakıcının istihdam edileceğini, dolayısıyla toplamda 7 bin kadının projeden faydalanmış olacağını söyledi. Projenin bütçesinin 15,3 milyon avro olduğunu aktaran Işıkhan, her bir çalışan anne için aylık 325 avro destek verileceğini ifade etti.