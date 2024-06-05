2024-06-05 14:40:43 Annelere her ay verilecek 325 Euro destekte tarih belli oldu!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"ne yoğun talep olduğunu belirterek, 2 günde 12 bin 246 kişinin başvuru yaptığını bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan çalışan annelere 325 euro destek ödemesiyle ilgili detayları açıkladı. 12 binden fazla anne destek başvurusunda bulundu. Kesin kayıtlar temmuzda yapılacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-24 aylık çocuğu olan çalışan annelerin sisteme başvuru yapabilecek.