Anne ve babasıyla mesai yapıyor! Koridorlarında büyüdüğü hastanede şifa dağıtıyor

Hastanede hemşire olarak görev yapan anne Ebru Sarıbıyık da eşi ve oğluyla aynı kurumda çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yaklaşık 31 yıldır mesleğini severek yaptığını belirten Sarıbıyık, oğlunu doktor olarak aynı hastanede görmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi. Ebru Sarıbıyık, "Artık emekli olacağım derken Allah nasip etti, oğlumla aynı hastanede çalışıyorum. Eşim de burada. Evladımı burada doktor olarak görmek çok güzel, bir anne ve baba için çok gurur verici. Evladımız da bizim meslektaşımız oldu, hastalara yardımcı olacak, onları tedavi edecek. Sağlık sektörü başlı başına çok kutsal bir görev. Bu görevi hep birlikte yapmak çok güzel bir duygu. Eşimle birlikte hastane ilk açıldığında göreve başladık. 22 yıl sonra oğlumuz da yanımızda. Arkadaşlarımız ve tanıdıklarımız bizi bir arada gördüklerinde olumlu tepkiler veriyor." ifadelerini kullandı.