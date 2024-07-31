Anne sütü obezite riskini düşürür mü?

Emziren annelerin dengeli ve çeşitli beslenmesi gerektiğinin de altını çizen Uzm. Dr. Erdönmez, “Protein, vitamin ve mineral açısından zengin gıdalar tüketmeli, bol su içmeli ve günlük kalori ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Sebze, meyve, tam tahıllar, sağlıklı yağlar ve süt ürünleri tüketimi önemlidir. Ayrıca, kafein ve alkol tüketimini sınırlamalı, sağlıksız işlenmiş gıdalardan kaçınmalıdır” ifadelerini kullandı. Anne sütünün bebeğin beyin gelişimi üzerinde de önemli etkisi olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Erdönmez, “Anne sütü beyin gelişimi için gerekli olan DHA ve ARA gibi uzun zincirli yağ asitlerini içerir. Bu yağ asitleri, sinir sistemi gelişimi ve bilişsel işlevler için kritiktir. Ayrıca, anne sütünde bulunan diğer besin maddeleri de nörolojik gelişimi destekler” dedi. Emzirme sürecinde annelerin nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatan Uzm. Dr. Erdönmez, şu bilgileri paylaştı: “Sağlıklı ve dengeli beslenme: Anne sütü kalitesini ve miktarını artırmak için önemlidir. Yeterince dinlenme: Stres ve yorgunluk süt üretimini olumsuz etkileyebilir. Sıvı alımı: Günlük yeterli miktarda su içmek süt üretimi için gereklidir. Stres yönetimi: Stresten uzak durmak süt üretimini artırabilir.” Emzirme sürecinde annelerin nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatan Uzm. Dr. Erdönmez, şu bilgileri paylaştı: “Sağlıklı ve dengeli beslenme: Anne sütü kalitesini ve miktarını artırmak için önemlidir. Yeterince dinlenme: Stres ve yorgunluk süt üretimini olumsuz etkileyebilir. Sıvı alımı: Günlük yeterli miktarda su içmek süt üretimi için gereklidir. Stres yönetimi: Stresten uzak durmak süt üretimini artırabilir.”