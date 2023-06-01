2023-06-01 22:04:03 Anne kuşun duygulandıran anları
Bir sığırcık kuşunun iki yavrusunu beslediği anlar objektiflere yansıdı.
Mete Yarar, MİT'in yeni patronuyla ilgili bombayı patlattı! Hakan Fidan'ın hamlesini ilk kez duyurdu
Hızla kilo vermenin formülü bulundu! Şok eden tarifler: Açlık hissetmeden 1 haftada 5 kilo vereceksiniz!
Bir sığırcık kuşunun iki yavrusunu beslediği anlar objektiflere yansıdı.
Van'ın Erciş ilçesinde sığırcık kuşunun 2 yavrusunu besleme anı görüntülendi.
Ötücü kuşlar familyasından olan sığırcık kuşu, daha önce Ağaçkakan kuşunun ağaç gövdesini oyarak yaptığı yuvasına yerleşti.
Sığırcığın yuvada 2 yavrusunu beslenme anı, AA muhabiri tarafından görüntülendi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23