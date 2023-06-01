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Yaşam
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Anne kuşun duygulandıran anları

2023-06-01 22:04:03
Anne kuşun duygulandıran anları

Bir sığırcık kuşunun iki yavrusunu beslediği anlar objektiflere yansıdı.

#1
Foto - Anne kuşun duygulandıran anları

Van'ın Erciş ilçesinde sığırcık kuşunun 2 yavrusunu besleme anı görüntülendi.

#2
Foto - Anne kuşun duygulandıran anları

Ötücü kuşlar familyasından olan sığırcık kuşu, daha önce Ağaçkakan kuşunun ağaç gövdesini oyarak yaptığı yuvasına yerleşti.

#3
Foto - Anne kuşun duygulandıran anları

Sığırcığın yuvada 2 yavrusunu beslenme anı, AA muhabiri tarafından görüntülendi.

#4
Foto - Anne kuşun duygulandıran anları

#5
Foto - Anne kuşun duygulandıran anları

#6
Foto - Anne kuşun duygulandıran anları

#7
Foto - Anne kuşun duygulandıran anları

#8
Foto - Anne kuşun duygulandıran anları

#9
Foto - Anne kuşun duygulandıran anları

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