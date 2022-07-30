Anlık altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, altın ons fiyatı 30 Temmuz 20222 güncel altın fiyatları:

Altın fiyatları hem yüksek enflasyon hemde resesyon sarmalında yönünü bulmaya çalışıyor. ABD ekonomisi, 2022 ilk çeyreğin ardından ikinci çeyrekte de daralarak teknik olarak resesyona girdi. Fed bir yandan da yüksek enflasyonu frenlemek için faiz artırımını sürdürüyor. Hem Fed, hem Avrupa Merkez Bankası hemde TC Merkez Bankasının faiz kararları sonrası altın fiyatları merak ediliyor. Fed’in altın fiyatlarını baskılamayı sürdürse de altın ons fiyatı başta olmak üzere gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını ve bilezik fiyatları Temmuz ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde yeni zirvelere koşuyor. Peki anlık altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Canlı altın fiyatları son durum ne? İşte 30 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları: