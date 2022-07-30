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Ekonomi
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Anlık altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, altın ons fiyatı 30 Temmuz 20222 güncel altın fiyatları:

2022-07-30 10:00:47
Anlık altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, altın ons fiyatı 30 Temmuz 20222 güncel altın fiyatları:

Altın fiyatları hem yüksek enflasyon hemde resesyon sarmalında yönünü bulmaya çalışıyor. ABD ekonomisi, 2022 ilk çeyreğin ardından ikinci çeyrekte de daralarak teknik olarak resesyona girdi. Fed bir yandan da yüksek enflasyonu frenlemek için faiz artırımını sürdürüyor. Hem Fed, hem Avrupa Merkez Bankası hemde TC Merkez Bankasının faiz kararları sonrası altın fiyatları merak ediliyor. Fed’in altın fiyatlarını baskılamayı sürdürse de altın ons fiyatı başta olmak üzere gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını ve bilezik fiyatları Temmuz ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde yeni zirvelere koşuyor. Peki anlık altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Canlı altın fiyatları son durum ne? İşte 30 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları:

#1
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.765,52 TL, 1.766,35 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.765,52 TL, 1.766,35 TL,

#2
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 1.015,59 TL, 1.022,93 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 1.015,59 TL, 1.022,93 TL,

#3
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.016,77 TL, 1.017,60 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.016,77 TL, 1.017,60 TL,

#4
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.626,84 TL, 1.663,78 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.626,84 TL, 1.663,78 TL,

#5
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.507,34 TL, 6.634,76 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.507,34 TL, 6.634,76 TL,

#6
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.243,50 TL, 3.327,56 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.243,50 TL, 3.327,56 TL,

#7
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.507,34 TL, 6.634,76 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.507,34 TL, 6.634,76 TL,

#8
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.673,66 TL, 6.841,70 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.673,66 TL, 6.841,70 TL,

#9
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 558,73 TL, 669,90 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 558,73 TL, 669,90 TL,

#10
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 922,19 TL, 956,28 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 922,19 TL, 956,28 TL,

#11
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 16.402,00 TL, 16.673,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 16.402,00 TL, 16.673,00 TL,

#12
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,70 TL, 11,74 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,70 TL, 11,74 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 20,33 TL, 20,39 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 20,33 TL, 20,39 TL,

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