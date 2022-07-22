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Ekonomi
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Anlık altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım ne kadar? (22 Temmuz 2022 Cuma)

2022-07-22 08:46:23
Anlık altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım ne kadar? (22 Temmuz 2022 Cuma)

Altın fiyatları hem Avrupa Merkez Bankası hem TC Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası bir hayli merak ediliyor. Fed’in şahin faiz artışına rağmen daha pasif bir şekilde hareket eden Avrupa Merez Banaksı’nın enflasyonla mücadele konusunda yeteri kadar elini taşın altına koymadığından dolayı dolar kurunun eura ile eşitlendiğini savunanlar bir hayli fazlaydı. Avrupa Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre banka 11 yıl sonra politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 0,50 seviyesine çıkardı. TC Merkez Bankası da temmuz faizi yine yüzde 14’te sabit tuttu. Merkez Bankalarının faiz kararları sonrası anlık altın fiyatları da bir hayli merak ediliyor. Dolar kurunda ve ons altın fiyatlarındaki anlık değişmeler altın fiyatlarında dalgalı bir seyir izlenmesine neden olmakta. Altına yatırım yapanlar bugün altın ne kadar? Anlık altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın, ziynet altın ve bilezik fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte 22 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları son durum bilgileri:

#1
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.714,06 TL, 1.714,39 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.714,06 TL, 1.714,39 TL,

#2
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 995,17 TL, 1.005,55 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 995,17 TL, 1.005,55 TL,

#3
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 977,49 TL, 977,66 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 977,49 TL, 977,66 TL,

#4
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.563,64 TL, 1.598,12 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.563,64 TL, 1.598,12 TL,

#5
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.255,90 TL, 6.374,36 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.255,90 TL, 6.374,36 TL,

#6
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.118,18 TL, 3.196,95 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.118,18 TL, 3.196,95 TL,

#7
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.255,90 TL, 6.374,36 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.255,90 TL, 6.374,36 TL,

#8
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.562,30 TL, 6.731,23 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.562,30 TL, 6.731,23 TL,

#9
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 547,35 TL, 658,67 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 547,35 TL, 658,67 TL,

#10
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 903,70 TL, 939,87 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 903,70 TL, 939,87 TL,

#11
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 16.074,00 TL, 16.392,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 16.074,00 TL, 16.392,00 TL,

#12
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,68 TL, 10,71 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,68 TL, 10,71 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 18,75 TL, 18,78 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 18,75 TL, 18,78 TL,

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