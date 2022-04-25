Anlık altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 25 Nisan 2022 güncel altın fiyatı son dakika!

Canlı altın fiyatları haftanın ilk iş gününde bir hayli merak ediliyor. Altın ve dolar kurunun gözü kulağı Rusya-Ukrayna savaşında olurken dünya piyasaların asıl merakla beklediği Fed’in faiz kararının ne olacağı. Fed Başkanı Jerome Powell’ın enflasyonu dizginlemek için 50 baz puanlık faiz artışına işaret etmesi nedeniyle bankanın mayıs ayında da faizi artıracağına ilişkin beklentiler oluşurken, Çin’den gelen korona vakalardaki artış, altın piyasasını yeniden hareketlendirdi. Altına yatırım yapanlar ise altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? sorularını sorar oldu. Peki Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? 25 Nisan 2022 Pazartesi cumhuriyet altını, yarım altın, ata altını, bilezik fiyatları ne kadar? İşte anlık, güncel, canlı altın fiyatları…