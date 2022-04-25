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Ekonomi
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Anlık altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 25 Nisan 2022 güncel altın fiyatı son dakika!

2022-04-25 09:36:07
Anlık altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 25 Nisan 2022 güncel altın fiyatı son dakika!

Canlı altın fiyatları haftanın ilk iş gününde bir hayli merak ediliyor. Altın ve dolar kurunun gözü kulağı Rusya-Ukrayna savaşında olurken dünya piyasaların asıl merakla beklediği Fed’in faiz kararının ne olacağı. Fed Başkanı Jerome Powell’ın enflasyonu dizginlemek için 50 baz puanlık faiz artışına işaret etmesi nedeniyle bankanın mayıs ayında da faizi artıracağına ilişkin beklentiler oluşurken, Çin’den gelen korona vakalardaki artış, altın piyasasını yeniden hareketlendirdi. Altına yatırım yapanlar ise altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? sorularını sorar oldu. Peki Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? 25 Nisan 2022 Pazartesi cumhuriyet altını, yarım altın, ata altını, bilezik fiyatları ne kadar? İşte anlık, güncel, canlı altın fiyatları…

#1
Foto - Son dakika altın fiyatları haberi sorgulaması altına yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bil hassa gram altın fiyatı, çeyrek altın ne kadar oldu? sorusu internet üzerinde en çok aranlar listesinede yerini haftanın ilk iş günü olan pazartesi günü almakta. Ramazan Bayramı öncesi altın fiyatları araştırılıyor. Bayram sonrası düğün sezonunun yeniden hareketlenecek olması altın fiyatlarını yeniden canlandıracak gibi duruyor. Peki 25 Nisan 2022 gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?

Son dakika altın fiyatları haberi sorgulaması altına yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bil hassa gram altın fiyatı, çeyrek altın ne kadar oldu? sorusu internet üzerinde en çok aranlar listesinede yerini haftanın ilk iş günü olan pazartesi günü almakta. Ramazan Bayramı öncesi altın fiyatları araştırılıyor. Bayram sonrası düğün sezonunun yeniden hareketlenecek olması altın fiyatlarını yeniden canlandıracak gibi duruyor. Peki 25 Nisan 2022 gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.915,44, 1.915,93,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.915,44, 1.915,93,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 909,57, 914,59,

GRAM ALTIN FİYATI 909,57, 914,59,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 908,88, 909,06,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 908,88, 909,06,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.454,21, 1.486,31,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.454,21, 1.486,31,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.816,83, 5.927,07,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.816,83, 5.927,07,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.899,32, 2.972,63,

YARIM ALTIN FİYATI 2.899,32, 2.972,63,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.816,83, 5.927,07,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.816,83, 5.927,07,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.071,74, 6.223,05,

ATA ALTIN FİYATI 6.071,74, 6.223,05,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 499,41, 599,55,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 499,41, 599,55,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 825,71, 853,36,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 825,71, 853,36,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.691,00, 14.914,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.691,00, 14.914,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,24, 11,25,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,24, 11,25,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,73, 23,75,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,73, 23,75,

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