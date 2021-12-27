Anlık altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? 27 Aralık 2021 güncel altın fiyatı son dakika!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türk lirasını (TL) teşvik paketi sonrası dolar kurunda sert düşüş yaşanırken dolara paralel olarak da altın fiyatları da adeta çakılmış durumda. Altına yatırım yapan vatandaşlar kazandıklarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, altını olanlar ise altın fiyatları düşer mi, altın yeniden çıkar mı? Altın ne zaman çıkar? Altın fiyatları ne durumda? Altın kaç para, altın bugün ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? Çeyrek altın anlık fiyatı bugün, gram altın bugün anlık ne kadar? Güncel çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın, 14 ve 2 ayar bilezik fiyatlar ne kadar? Bugün gram ne kadar, bugün çeyrek altın ne kadar, kaç TL? sorularını sormakta. İşte haftanın ilk iş günü olan 27 Aralık 2021 Pazartesi anlık altın fiyatları gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatları.