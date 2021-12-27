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Ekonomi
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Anlık altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? 27 Aralık 2021 güncel altın fiyatı son dakika!

2021-12-27 08:43:22
Anlık altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? 27 Aralık 2021 güncel altın fiyatı son dakika!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türk lirasını (TL) teşvik paketi sonrası dolar kurunda sert düşüş yaşanırken dolara paralel olarak da altın fiyatları da adeta çakılmış durumda. Altına yatırım yapan vatandaşlar kazandıklarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, altını olanlar ise altın fiyatları düşer mi, altın yeniden çıkar mı? Altın ne zaman çıkar? Altın fiyatları ne durumda? Altın kaç para, altın bugün ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? Çeyrek altın anlık fiyatı bugün, gram altın bugün anlık ne kadar? Güncel çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın, 14 ve 2 ayar bilezik fiyatlar ne kadar? Bugün gram ne kadar, bugün çeyrek altın ne kadar, kaç TL? sorularını sormakta. İşte haftanın ilk iş günü olan 27 Aralık 2021 Pazartesi anlık altın fiyatları gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatları.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türk lirasını (TL) teşvik paketi dolar kurundaki köpüğü aldı, 18 TL seviyelerinde seyreden dolar kuru 11 TL seviyelerine kadar hızla geriledi. Dolardaki sert düşüşe paralel olarak da altın fiyatları adeta eridi. Altına yatırım yapan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması öncesi bozduranlar adeta bayram yaşarken, altını bozdurmaya dahi zaman bulamayanlar altının düşmesinden sonra kazandıklarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşamakta. Altında kardan zarar eden vatandaşlar, altının ne zaman yeniden yükselişe geçeceğini merak ediyor. Peki altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? Çeyrek altın düştü mü, çıktı mı? Anlık altın fiyatları son durum ne? İşte 27 Aralık 2021 Pazartesi gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım, bilezik fiyatları.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türk lirasını (TL) teşvik paketi dolar kurundaki köpüğü aldı, 18 TL seviyelerinde seyreden dolar kuru 11 TL seviyelerine kadar hızla geriledi. Dolardaki sert düşüşe paralel olarak da altın fiyatları adeta eridi. Altına yatırım yapan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması öncesi bozduranlar adeta bayram yaşarken, altını bozdurmaya dahi zaman bulamayanlar altının düşmesinden sonra kazandıklarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşamakta. Altında kardan zarar eden vatandaşlar, altının ne zaman yeniden yükselişe geçeceğini merak ediyor. Peki altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? Çeyrek altın düştü mü, çıktı mı? Anlık altın fiyatları son durum ne? İşte 27 Aralık 2021 Pazartesi gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım, bilezik fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.814,09 TL, 1.820,55 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.814,09 TL, 1.820,55 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 642,87 TL, 669,93 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 642,87 TL, 669,93 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 640,32 TL, 640,44 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 640,32 TL, 640,44 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.025,02 TL, 1.047,67 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.025,02 TL, 1.047,67 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.098,07 TL, 4.175,69 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.098,07 TL, 4.175,69 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.042,63 TL, 2.094,25 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.042,63 TL, 2.094,25 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 4.098,07 TL, 4.175,69 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 4.098,07 TL, 4.175,69 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 4.435,89 TL, 4.552,87 TL,

ATA ALTIN FİYATI 4.435,89 TL, 4.552,87 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 350,04 TL, 440,50 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 350,04 TL, 440,50 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 583,07 TL, 626,51 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 583,07 TL, 626,51 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 10.351,00 TL, 10.938,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 10.351,00 TL, 10.938,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 8,05 TL, 8,07 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 8,05 TL, 8,07 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,76 TL, 22,78 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,76 TL, 22,78 TL,

#15
Foto - Altın ve doların çökeceğini bilen Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Yüksekten dolar ve altın alanların üzülmemesi gerektiğini söyleyen İslam Memiş, 'sabır' mesajı verdi. İslam Memiş yaptığı açıklamada,

Altın ve doların çökeceğini bilen Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Yüksekten dolar ve altın alanların üzülmemesi gerektiğini söyleyen İslam Memiş, 'sabır' mesajı verdi. İslam Memiş yaptığı açıklamada, "Hayat bir okuldur, hiç diploma alamazsınız. Tercihlerinizde zarar etmiş gibi görünür ancak tecrübe kazanmış olursunuz.

#16
Foto - Tecrübeye de bedavaya sahip olamazsınız. Yarın ki kazancınızı, bugünkü tecrübeye borçlu olacaksınız. Yani, kaybetmedin. Sadece kazanç merdiveninin basamağındasınız

Tecrübeye de bedavaya sahip olamazsınız. Yarın ki kazancınızı, bugünkü tecrübeye borçlu olacaksınız. Yani, kaybetmedin. Sadece kazanç merdiveninin basamağındasınız" dedi. Yüksek rakamlardan yatırım yapanların üzülmemesi gerektiğini ifade eden Memiş, "Yüksek veya düşük, sonuçta aldın ve senin. Sen kazandın. Sen emek verdin. Sen karar verdin. Sen karar vereceksin. Durduğu yerde duruyor ve halâ senin. Bu, büyük bir nimet ve özgürlük. Başardın, sen kazandın. Çalmadın. Bu onur ve gurur sana yeter" dedi.

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