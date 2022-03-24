2022-03-24 09:58:03 Anlık altın fiyatları bugün: Canlı gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatları (24 Mart Perşembe)
Altın fiyatları kur korumalı TL mevduat hesaplarının işleme alınmasından sonra geri çekilmişti. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale başlamasıyla birlikte dolar kuruna parelel olarak güncel altın fiyatları da yükselişe geçti. ABD ve AB ülkelerinin ardı ardına Rusya’ya yaptırım kararlarını açıklamasıyla birlikte anlık altın fiyatları da yeni rekorlara ulaştı. Fed ve TCMB’nin faiz kararları ile altın fiyatları yeniden rayına oturdu. Altın fiyatları güncel olarak yükselip düşmesi yatırımcının kafasını bir hayli karıştırmış durumda. Peki güncel altın ne kadar? Anlık altın fiyatları: Gram altın ne kadar, kaç TL? Çeyrek altın fiyatı anlık ne kadar oldu? Cumhuriyet altın fiyatı, yarım altın fiyatları, bilezik anlık fiyatı ne kadar? İşte 24 Mart 2022 Perşembe güncel altın fiyatları son durum gelişmeleri.