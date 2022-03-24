Anlık altın fiyatları bugün: Canlı gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatları (24 Mart Perşembe)

Altın anlık fiyatı bugün ne kadar, kaç TL oldu? sorusu yatırımcı tarafından son günlerde bir hayli merak edilmekte. Rusya’nın Ukrayna’ya girmesiyle birlikte küresel bazda altın fiyatları yeniden rekor seviyelere çıktı. Rusya ve Ukrayna’nın müzakere masasına oturması altın fiyatlarını biraz aşağıya çekmiş olsa da masadan bir sonuç çıkmaması ve savaşın daha da uzayacak gibi bir sonuca gitmesi altın fiyatları yukarı yönlü hareket etmesi konusuda bir beklenti söz konusuu uolsa da Fed’in faiz artırımı karası sonrası altın fiyatlar anlık olarak geri çekildi. Altına yarım yapanlar ise güncel altın fiyatları nereye gidiyor? Anlık altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları gram altın, çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet, yarım, ata, bilezik fiyatları son durum araştırması yapıyor. Peki bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek ne kadar? Altın gram fiyatı ne durumda? İşte 24 Mart canlı altın fiyatları.