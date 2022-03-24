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Ekonomi
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Anlık altın fiyatları bugün: Canlı gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatları (24 Mart Perşembe)

2022-03-24 09:58:03
Anlık altın fiyatları bugün: Canlı gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatları (24 Mart Perşembe)

Altın fiyatları kur korumalı TL mevduat hesaplarının işleme alınmasından sonra geri çekilmişti. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale başlamasıyla birlikte dolar kuruna parelel olarak güncel altın fiyatları da yükselişe geçti. ABD ve AB ülkelerinin ardı ardına Rusya’ya yaptırım kararlarını açıklamasıyla birlikte anlık altın fiyatları da yeni rekorlara ulaştı. Fed ve TCMB’nin faiz kararları ile altın fiyatları yeniden rayına oturdu. Altın fiyatları güncel olarak yükselip düşmesi yatırımcının kafasını bir hayli karıştırmış durumda. Peki güncel altın ne kadar? Anlık altın fiyatları: Gram altın ne kadar, kaç TL? Çeyrek altın fiyatı anlık ne kadar oldu? Cumhuriyet altın fiyatı, yarım altın fiyatları, bilezik anlık fiyatı ne kadar? İşte 24 Mart 2022 Perşembe güncel altın fiyatları son durum gelişmeleri.

#1
Foto - Altın anlık fiyatı bugün ne kadar, kaç TL oldu? sorusu yatırımcı tarafından son günlerde bir hayli merak edilmekte. Rusya’nın Ukrayna’ya girmesiyle birlikte küresel bazda altın fiyatları yeniden rekor seviyelere çıktı. Rusya ve Ukrayna’nın müzakere masasına oturması altın fiyatlarını biraz aşağıya çekmiş olsa da masadan bir sonuç çıkmaması ve savaşın daha da uzayacak gibi bir sonuca gitmesi altın fiyatları yukarı yönlü hareket etmesi konusuda bir beklenti söz konusuu uolsa da Fed’in faiz artırımı karası sonrası altın fiyatlar anlık olarak geri çekildi. Altına yarım yapanlar ise güncel altın fiyatları nereye gidiyor? Anlık altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları gram altın, çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet, yarım, ata, bilezik fiyatları son durum araştırması yapıyor. Peki bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek ne kadar? Altın gram fiyatı ne durumda? İşte 24 Mart canlı altın fiyatları.

Altın anlık fiyatı bugün ne kadar, kaç TL oldu? sorusu yatırımcı tarafından son günlerde bir hayli merak edilmekte. Rusya’nın Ukrayna’ya girmesiyle birlikte küresel bazda altın fiyatları yeniden rekor seviyelere çıktı. Rusya ve Ukrayna’nın müzakere masasına oturması altın fiyatlarını biraz aşağıya çekmiş olsa da masadan bir sonuç çıkmaması ve savaşın daha da uzayacak gibi bir sonuca gitmesi altın fiyatları yukarı yönlü hareket etmesi konusuda bir beklenti söz konusuu uolsa da Fed’in faiz artırımı karası sonrası altın fiyatlar anlık olarak geri çekildi. Altına yarım yapanlar ise güncel altın fiyatları nereye gidiyor? Anlık altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları gram altın, çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet, yarım, ata, bilezik fiyatları son durum araştırması yapıyor. Peki bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek ne kadar? Altın gram fiyatı ne durumda? İşte 24 Mart canlı altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.938,26 TL, 1.938,74 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.938,26 TL, 1.938,74 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 923,40 TL, 925,85 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 923,40 TL, 925,85 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 924,62 TL, 924,80 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 924,62 TL, 924,80 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.479,44 TL, 1.512,07 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.479,44 TL, 1.512,07 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.917,55 TL, 6.029,68 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.917,55 TL, 6.029,68 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.949,53 TL, 3.024,09 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.949,53 TL, 3.024,09 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.917,55 TL, 6.029,68 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.917,55 TL, 6.029,68 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.094,10 TL, 6.245,96 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.094,10 TL, 6.245,96 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 507,05 TL, 606,74 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 507,05 TL, 606,74 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 838,20 TL, 863,96 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 838,20 TL, 863,96 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.911,00 TL, 15.093,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.911,00 TL, 15.093,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,91 TL, 11,93 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,91 TL, 11,93 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,98 TL, 25,00 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,98 TL, 25,00 TL,

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