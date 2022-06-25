Anlık altın fiyatları: BDDK kararı sonrası güncel gram altın fiyatı, çeyrek altın ne kadar? 25 Haziran 2022 altın fiyatı:

Altın fiyatları altın almak isteyenlerce merak ediliyor. BDDK'nın kritik kredi kararı, döviz kurlarının sert bir şekilde düşmesine neden oldu. BDDK kararı öncesi 17.37 seviyesinde bulunan dolar kuru 16,80 seviyelerine düştü. Dolar kurunun düşmesinin elbet altın yatırımcısına da bir bedeli oldu. Anlık altın fiyatları da BDDK’nın aldığı kredi kararından nasibini aldı. Güncel altın fiyatları sorgulaması yapanlar 1022 TL’ye kadar çıkan gram altın fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet ve yarım altın fiyatları da anlık altın fiyatlarının düştüğünü görmekte. Peki altın fiyatı ne kadar? Altın ne kadar düştü, düşecek? Anlık çeyrek altın fiyatı, canlı gram altın, güncel cumhuriyet altın fiyatı, yarım altın, ata altın fiyatları: Bilezik fiyatları ne kadar? İşte 25 Haziran 2022 Cumartesi anlık altın fiyatları.