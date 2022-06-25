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Ekonomi
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Anlık altın fiyatları: BDDK kararı sonrası güncel gram altın fiyatı, çeyrek altın ne kadar? 25 Haziran 2022 altın fiyatı:

2022-06-25 09:03:06
Anlık altın fiyatları: BDDK kararı sonrası güncel gram altın fiyatı, çeyrek altın ne kadar? 25 Haziran 2022 altın fiyatı:

Altın fiyatları altın almak isteyenlerce merak ediliyor. BDDK'nın kritik kredi kararı, döviz kurlarının sert bir şekilde düşmesine neden oldu. BDDK kararı öncesi 17.37 seviyesinde bulunan dolar kuru 16,80 seviyelerine düştü. Dolar kurunun düşmesinin elbet altın yatırımcısına da bir bedeli oldu. Anlık altın fiyatları da BDDK’nın aldığı kredi kararından nasibini aldı. Güncel altın fiyatları sorgulaması yapanlar 1022 TL’ye kadar çıkan gram altın fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet ve yarım altın fiyatları da anlık altın fiyatlarının düştüğünü görmekte. Peki altın fiyatı ne kadar? Altın ne kadar düştü, düşecek? Anlık çeyrek altın fiyatı, canlı gram altın, güncel cumhuriyet altın fiyatı, yarım altın, ata altın fiyatları: Bilezik fiyatları ne kadar? İşte 25 Haziran 2022 Cumartesi anlık altın fiyatları.

#1
Foto - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ticari kredilerle ilgili aldığı karar sonrası dolar ve altın fiyatları tepe taklak oldu. Altın fiyatları Fed’in haziran ayında artırdığı faiz kararı sonrası yönünü yukarıya çevirmiş ve gram altın fiyatı 1022 TL’yi görmüştü. Altın yatırımcısı BDKK’nın bu ani kararı sonrası güncel altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Altına yatırım yapanlar yeniden kur korumalı TL hesabının devreye alındığı zamanda olduğu gibi altın fiyatlarında bir geri çekilmenin olup olmayacağını da merak ediyor. Peki anlık altın fiyatları: Gram altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Güncel cumhuriyet, yarım altın, ata altın fiyatları kaç TL? İşte 25 Haziran 2022 canlı altın fiyatları son durum:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ticari kredilerle ilgili aldığı karar sonrası dolar ve altın fiyatları tepe taklak oldu. Altın fiyatları Fed’in haziran ayında artırdığı faiz kararı sonrası yönünü yukarıya çevirmiş ve gram altın fiyatı 1022 TL’yi görmüştü. Altın yatırımcısı BDKK’nın bu ani kararı sonrası güncel altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Altına yatırım yapanlar yeniden kur korumalı TL hesabının devreye alındığı zamanda olduğu gibi altın fiyatlarında bir geri çekilmenin olup olmayacağını da merak ediyor. Peki anlık altın fiyatları: Gram altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Güncel cumhuriyet, yarım altın, ata altın fiyatları kaç TL? İşte 25 Haziran 2022 canlı altın fiyatları son durum:

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.826,20 TL, 1.827,56 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.826,20 TL, 1.827,56 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 985,39 TL, 1.018,33 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 985,39 TL, 1.018,33 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 991,36 TL, 992,10 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 991,36 TL, 992,10 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.586,17 TL, 1.622,09 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.586,17 TL, 1.622,09 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.344,70 TL, 6.468,51 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.344,70 TL, 6.468,51 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.162,44 TL, 3.244,18 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.162,44 TL, 3.244,18 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.344,70 TL, 6.468,51 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.344,70 TL, 6.468,51 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.753,36 TL, 6.923,42 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.753,36 TL, 6.923,42 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 541,82 TL, 666,91 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 541,82 TL, 666,91 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 894,70 TL, 951,91 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 894,70 TL, 951,91 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.914,00 TL, 16.598,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.914,00 TL, 16.598,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,46 TL, 11,50 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,46 TL, 11,50 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,13 TL, 21,20 TL

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,13 TL, 21,20 TL

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