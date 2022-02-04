Anlık altın fiyatı bugün! Altın fiyatı anlık gram altın ne kadar? 4 Şubat 2022 Cuma altın fiyatı canlı gram, çeyrek, cumhuriyet altın, yarım altın fiyatı:

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Altın fiyatları ne kadar oldu? güncel çeyrek altın, gram altın kaç lira? soruları en çok merak edilenler arasında yer almakta. Kur korumalı TL hesabı dolar kurunun başını ezdi. Doların düşmesine paralel olarak altın fiyatları da bir hayli geriledi. Kur korumalı TL Mevduat hesabının yanında bir de FED’in açıkladığı faiz kararları sonra canlı altın fiyatlarında yükseliş durdu. Altına yatırım yapan ya da yatırımını altından yana kullanmak isteyenler anlık altın fiyat sorgulaması yapmakta. Ocak ayının beklenen enflasyonu da açıklandı. Yüksek çıkan enflasyon sonrası altın fiyatlarında kıpırdanmalar söz konusu.Peki altın fiyatı bugün ne kadar? Altın fiyatı anlık gram altın ne kadar? Altın fiyatı çeyrek altın güncel fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 4 Şubat 2022 altın fiyatı canlı gram, çeyrek, cumhuriyet altın, yarım altın fiyatı.