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Ekonomi
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Anlık altın fiyatı bugün! Altın fiyatı anlık gram altın ne kadar? 4 Şubat 2022 Cuma altın fiyatı canlı gram, çeyrek, cumhuriyet altın, yarım altın fiyatı:

2022-02-04 10:11:30
Anlık altın fiyatı bugün! Altın fiyatı anlık gram altın ne kadar? 4 Şubat 2022 Cuma altın fiyatı canlı gram, çeyrek, cumhuriyet altın, yarım altın fiyatı:

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Altın fiyatları ne kadar oldu? güncel çeyrek altın, gram altın kaç lira? soruları en çok merak edilenler arasında yer almakta. Kur korumalı TL hesabı dolar kurunun başını ezdi. Doların düşmesine paralel olarak altın fiyatları da bir hayli geriledi. Kur korumalı TL Mevduat hesabının yanında bir de FED’in açıkladığı faiz kararları sonra canlı altın fiyatlarında yükseliş durdu. Altına yatırım yapan ya da yatırımını altından yana kullanmak isteyenler anlık altın fiyat sorgulaması yapmakta. Ocak ayının beklenen enflasyonu da açıklandı. Yüksek çıkan enflasyon sonrası altın fiyatlarında kıpırdanmalar söz konusu.Peki altın fiyatı bugün ne kadar? Altın fiyatı anlık gram altın ne kadar? Altın fiyatı çeyrek altın güncel fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 4 Şubat 2022 altın fiyatı canlı gram, çeyrek, cumhuriyet altın, yarım altın fiyatı.

#1
Foto - Canlı altın fiyatları… Anlık altın fiyatı…. Güncel altın fiyatı… Altın bugün ne kadar oldu? Altın fiyatları son durum piyasaların hareketli olması nedeniyle en çok merak edilen sorulardan biri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alındığını açıkladı. Kur korumalı TL hesabı dolar fiyatı tepe taklak oldu. Peki altın fiyatı bugün ne kadar? Altın fiyatı anlık gram altın ne kadar? 4 Şubat 2022 Cuma altın fiyatı canlı gram, çeyrek, cumhuriyet altın, yarım altın fiyatı.

Canlı altın fiyatları… Anlık altın fiyatı…. Güncel altın fiyatı… Altın bugün ne kadar oldu? Altın fiyatları son durum piyasaların hareketli olması nedeniyle en çok merak edilen sorulardan biri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alındığını açıkladı. Kur korumalı TL hesabı dolar fiyatı tepe taklak oldu. Peki altın fiyatı bugün ne kadar? Altın fiyatı anlık gram altın ne kadar? 4 Şubat 2022 Cuma altın fiyatı canlı gram, çeyrek, cumhuriyet altın, yarım altın fiyatı.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.804,41 TL, 1.805,28 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.804,41 TL, 1.805,28 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 789,08 TL, 792,65 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 789,08 TL, 792,65 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 788,66 TL, 788,76 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 788,66 TL, 788,76 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.262,36 TL, 1.290,26 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.262,36 TL, 1.290,26 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.047,39 TL, 5.142,69 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.047,39 TL, 5.142,69 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.515,81 TL, 2.579,23 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.515,81 TL, 2.579,23 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.047,39 TL, 5.142,69 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.047,39 TL, 5.142,69 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.196,34 TL, 5.328,08 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.196,34 TL, 5.328,08 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 431,72 TL, 520,03 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 431,72 TL, 520,03 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 716,80 TL, 737,24 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 716,80 TL, 737,24 TL

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.778,00 TL, 12.966,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.778,00 TL, 12.966,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,82 TL, 9,84 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,82 TL, 9,84 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,51 TL, 22,52 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,51 TL, 22,52 TL,

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