Kanlar içindeydi, kulağına kelime-i şehadet getirdi! 15 Temmuz gecesinin mucizesi: Turgut Aslan

EGM TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın jandarmada olduğunun öğrenilmesi üzerine arama faaliyetleri için unsurlar oluşturulduğunu sonrasında ise Aslan'ı başından vurulmuş halde bulduğunu anlatan Er, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başının arka kısmından kurşun girişi vardı. Çok kan kaybetmişti. Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Ben de son vazifemi yaptım ona. Yüzünün kanını sildim, kulağına eğildim, kelime-i şehadet getirdim. İl müdürümüzü aradım. Dedim ki 'Turgut Başkan'ı bulduk, buraya ambulans gönderilmesi gerek.' Biz ambulansın gerekli güvenliğini alacağımızı söyledik. Kalkanlar eşliğinde sedyeyle çıkarttık. Elhamdülillah, o gecenin mucizesi Turgut Aslan'dır. Şöyle de bir kahraman, biz iki timle geldik, adam çıkmış tek başına gelmiş. O da ayrı bir kahramandı." "Milletimize düşmanın yapamadığını, yanında oturup çay içtiğimiz, selamünaleyküm, aleykümselam dediklerimiz yapmaya çalıştı." ifadeleriyle FETÖ'nün devlete sızdığını anımsatan Er, "Bu millet de uyanık olmak zorundadır. Müslüman uyanık olmak zorundadır. Biz düşmandan çok münafıklar tarafından ihanet ve sıkıntı yaşamış bir milletiz. O yüzden münafıklara, bizden gibi görünen ama bizden olmayan fasıklara dikkat etmemiz lazım. Bu da sadece devletin değil, hepimizin görevi." değerlendirmesinde bulundu.