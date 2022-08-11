Ankette birbirinden ilginç sonuçlar! En fazla taraftara sahip takım açıklandı

Türkiye’de futbolseverlerin en çok Twitter’ı takip ettiğini gözlemlediklerini ifade eden Sema Tuğçe Dikici, "Twitter yüzde 40,8 ile ilk sırada yer alırken, Twitter’ı yüzde 24 ile Facebook, yüzde 21 ile Instagram takip etti. YouTube tercihini ilk sıraya yazanların oranı ise yüzde 8’de kaldı. Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları en çok Twitter’ı takip ettiğini belirtirken, Fenerbahçe ve Trabzonsporlu taraftarlar Instagram’ı tercih etti. Yine, 'Maç izlerken ne yaparsın?' sorusuna taraftarların yarısı 'Konstantre olup hiçbir şeyle ilgilenmem' diyerek yanıt verdi. Maçı izlerken en fazla tercih edilen şey ise sosyal medyaya bakmak oldu. 'Türkiye dışında en çok takip ettiğiniz takım hangisi?' sorusuna taraftarların verdikleri yanıtlar arasında Real Madrid yüzde 17,9 oranla ilk sırada yer aldı. İspanyol temsilcisini yüzde 16,9 ile Barcelona takip ederken, Türk taraftarların en çok takip ettiği yabancı futbol takımı sıralamasında 3 numarada yüzde 11,6 yüzdelik oranla Manchester United’ın olduğu görüldü. Verilen yanıtların yüzdesel oranlarına bakıldığında, Z kuşağının La Liga’yı, Y kuşağının ise en çok Premier Lig’i takip ettiği gözlemlendi" ifadelerini kullandı.