Ankette birbirinden ilginç sonuçlar! En fazla taraftara sahip takım açıklandı

Beşiktaş’ın oranı yüzde 20,8, ligin son şampiyonu Trabzonspor’un oranı ise yüzde 5,9 olarak sonuçlara yansıdı. Evet, ezeli rekabetin taraftarlık sayılarında da kendisini hissettirdiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda bir sosyal bilimci olarak da bunu söylemek istiyorum. Dünyanın hiçbir yerinde rekabetleri bu kadar güçlü, ama sosyo-kültürel benzerlikleri de bir o kadar da fazla olan bir rekabet göremezsiniz. Dünya futbolundaki ezeli rekabetlere bakın, altında ya siyasi, ya sınıfsal ya ekonomik ya da mezhepsel bir ötekileştirme vardır. Ülkemiz futbolunda böyle bir durum yok. Bunun en güzel kanıtı milli birlik ve beraberliğimiz adına önemli zamanlarda tüm renklerin yan yana yürüyebilmesi. Bu aslında çok kıymetli bir durum" şeklinde konuştu.