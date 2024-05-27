2024-05-27 13:54:58 ANKA'ya inanılmaz özellik! Dünyada sadece birkaç ülkede var
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ANKA-3 ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ANKA-3 ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ YouTube kanalında yaptığı açıklamada, ANKA-3 adlı İHA'nın çift motorlu versiyonu üzerinde yoğun çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
KAAN'A EŞLİK EDECEK
Kotil, ANKA-3'ün çift motoru sayesinde süpersonik hızlara ulaşacağını ve Milli Muharip Uçak KAAN'a eşlik edebileceğini belirtti.
GÖRÜNMEZ OLACAK: KAAN'DA KULLANDIĞIMIZ BOYAYI KULLANACAĞIZ!
Kotil "ANKA-3 de görünmez olacak, KAAN'da kullandığımız boyayı ANKA-3'te de kullanacağız, mühimmatlar gövde içinde olacak" dedi.
Kotil "Türkiye büyük oynuyor. Şu anda her şeyi yapabilecek imkanlara sahibiz. 50 bin çekirdekli bir makine var, KAAN'a çalışıyor " dedi.
Kotil "Dünya savunma tedarikçileri arasında 4 temel güç kalacak, bunlar ABD, Rusya, Çin ve Türkiye" diye konuştu.
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