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Teknoloji-Bilişim
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ANKA'ya inanılmaz özellik! Dünyada sadece birkaç ülkede var

2024-05-27 13:54:58
ANKA'ya inanılmaz özellik! Dünyada sadece birkaç ülkede var

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ANKA-3 ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - ANKA'ya inanılmaz özellik! Dünyada sadece birkaç ülkede var

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ YouTube kanalında yaptığı açıklamada, ANKA-3 adlı İHA'nın çift motorlu versiyonu üzerinde yoğun çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

#2
Foto - ANKA'ya inanılmaz özellik! Dünyada sadece birkaç ülkede var

KAAN'A EŞLİK EDECEK

#3
Foto - ANKA'ya inanılmaz özellik! Dünyada sadece birkaç ülkede var

Kotil, ANKA-3'ün çift motoru sayesinde süpersonik hızlara ulaşacağını ve Milli Muharip Uçak KAAN'a eşlik edebileceğini belirtti.

#4
Foto - ANKA'ya inanılmaz özellik! Dünyada sadece birkaç ülkede var

GÖRÜNMEZ OLACAK: KAAN'DA KULLANDIĞIMIZ BOYAYI KULLANACAĞIZ!

#5
Foto - ANKA'ya inanılmaz özellik! Dünyada sadece birkaç ülkede var

Kotil "ANKA-3 de görünmez olacak, KAAN'da kullandığımız boyayı ANKA-3'te de kullanacağız, mühimmatlar gövde içinde olacak" dedi.

#6
Foto - ANKA'ya inanılmaz özellik! Dünyada sadece birkaç ülkede var

Kotil "Türkiye büyük oynuyor. Şu anda her şeyi yapabilecek imkanlara sahibiz. 50 bin çekirdekli bir makine var, KAAN'a çalışıyor " dedi.

#7
Foto - ANKA'ya inanılmaz özellik! Dünyada sadece birkaç ülkede var

Kotil "Dünya savunma tedarikçileri arasında 4 temel güç kalacak, bunlar ABD, Rusya, Çin ve Türkiye" diye konuştu.

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