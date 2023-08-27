Ankaralılar bu lezzetten vazgeçemiyor

Günlük ortalama 100 ile 150 arasında tahinli pide ürettiklerini aktaran Özbek, tok tutma özelliğinden dolayı özel günlerde ve Ramazan ayında kapasitenin yaklaşık 200 ile 300 ürüne kadar çıktığını dile getirerek, “Yerel halkın talebinin olduğu gibi ürünü yurt içine ve yurt dışına da gönderiyoruz. Tahinli pide yaklaşık, buzdolabına ya da derin dondurucuya atıldığı sürece bir sene sonra da tüketilebiliyor” ifadelerini kullandı.