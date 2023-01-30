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Yaşam
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Ankara'da zehirlenme paniği! Hastaneye kaldırıldılar

2023-01-30 23:46:44
Ankara'da zehirlenme paniği! Hastaneye kaldırıldılar

Ankara’nın Mamak ilçesinde bir binada yapılan ilaçlama sonrasında, 6 kişi zehirlendi.

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Foto - Ankara'da zehirlenme paniği! Hastaneye kaldırıldılar

Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesi Zirve Konutlarında 15’inci katta bulunan bir dairenin ilaçlama çalışması sonrasında binada zehirlenme vakaları meydana geldi.

#2
Foto - Ankara'da zehirlenme paniği! Hastaneye kaldırıldılar

Olayın ardından bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Ankara'da zehirlenme paniği! Hastaneye kaldırıldılar

6 kişinin zehirlendiği olayda iddialara göre 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

#4
Foto - Ankara'da zehirlenme paniği! Hastaneye kaldırıldılar

Tedbir amaçlı bina tahliye edilirken, ilaçlama şirketi yetkilisi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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