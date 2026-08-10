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Ankara’da önemli misafir! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

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AA Giriş Tarihi:

Ankara’da önemli misafir! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stocker'i resmi törenle karşıladı.

#1
Foto - Ankara’da önemli misafir! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Stocker'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stocker'i, Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Stocker'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından bando iki ülkenin​​​​​​​ milli marşlarını çaldı.

#2
Foto - Ankara’da önemli misafir! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklara ve askerlere yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı. Stocker, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. İki lider birbirlerine heyetlerini takdim etti.

#3
Foto - Ankara’da önemli misafir! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Stocker, merdivenlerde Türk ve Avusturya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

#4
Foto - Ankara’da önemli misafir! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Stocker, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısına katılacak.

#5
Foto - Ankara’da önemli misafir! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Yakup Canbolat da yer aldı.

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