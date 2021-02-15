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Ankara'da inşaat sırasında bulundu! Hemen götürüldü

2021-02-15 16:23:20
Ankara'da inşaat sırasında bulundu! Hemen götürüldü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yapılan kazı çalışmalarında 7 parça kemik bulundu.

#1
Foto - Ankara'nın Altındağ ilçesinde Melike Hatun Camisi yanındaki alanda süren hafriyat çalışmaları sırasında insana ait olduğu düşünülen 7 parça kemik bulundu.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Melike Hatun Camisi yanındaki alanda süren hafriyat çalışmaları sırasında insana ait olduğu düşünülen 7 parça kemik bulundu.

#2
Foto - Melike Hatun Camisi yanındaki alanda hafriyat çalışmalarını sürdüren işçiler, kazı sırasında bazı kemik parçalarının olduğunu fark ederek polise haber verdi.

Melike Hatun Camisi yanındaki alanda hafriyat çalışmalarını sürdüren işçiler, kazı sırasında bazı kemik parçalarının olduğunu fark ederek polise haber verdi.

#3
Foto - Bunun üzerine polis ekipleri hafriyat çalışmalarını durdurarak, söz konusu alanı güvenlik şeridi içerisine aldı.

Bunun üzerine polis ekipleri hafriyat çalışmalarını durdurarak, söz konusu alanı güvenlik şeridi içerisine aldı.

#4
Foto - Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden gelen yetkililer inşaat alanında inceleme yaptı. İnsana ait olduğu düşünülen 7 parça kemik, müze yetkililerine teslim edildi.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden gelen yetkililer inşaat alanında inceleme yaptı. İnsana ait olduğu düşünülen 7 parça kemik, müze yetkililerine teslim edildi.

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