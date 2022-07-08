  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
5
Ankara'da bayram öncesi denetimler artırıldı

2022-07-08 18:11:02
Ankara'da bayram öncesi denetimler artırıldı

Ankara'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kara yollarındaki trafiğe ilişkin helikopter destekli denetim yaptı.

#1
Foto - İçişleri Bakanlığının Kurban Bayramı tatilinde kara yollarında alınacak tedbirlere ilişkin 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda tüm illerde tedbirler artırıldı. Ankara'da, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Havacılık Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün ilgili şubelerine bağlı ekipler, kara yollarında oluşturdukları kontrol noktalarında denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığının Kurban Bayramı tatilinde kara yollarında alınacak tedbirlere ilişkin 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda tüm illerde tedbirler artırıldı. Ankara'da, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Havacılık Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün ilgili şubelerine bağlı ekipler, kara yollarında oluşturdukları kontrol noktalarında denetim yaptı. "Emniyet kemerini taktıysan bayram yolunda her şey yolunda" sloganıyla yürütülen denetimler kapsamında, kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara trafik güvenliği için emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

#2
Foto - Trafik polislerince belgeleri kontrol edilen sürücülere, hareket halindeyken cep telefonuyla konuşmamaları, hız limitlerine uymaları ve 2 saatte bir mola vermeleri tavsiye edildi.

Trafik polislerince belgeleri kontrol edilen sürücülere, hareket halindeyken cep telefonuyla konuşmamaları, hız limitlerine uymaları ve 2 saatte bir mola vermeleri tavsiye edildi.

#3
Foto - Kara yollarındaki trafik güvenliğini sağlamak için helikopter de kullanıldı. Gölbaşı'ndaki Havacılık Daire Başkanlığı heliportundan kalkan helikopterin yüksek çözünürlüklü kamerası, kural ihlali yapan sürücülerin tespitini kolaylaştırdı. Helikopterdeki Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli, trafik kurallarına uymayan sürücüleri tespit ederek, kara yolundaki ekiplere bildirdi. Kural ihlali yapan araçlar, kara yollarındaki kontrol noktalarında durdurularak ceza yazıldı. AA ekibinin de katıldığı helikopter destekli trafik denetiminde, bir otobüs sürücüsüne emniyet kemeri takmadığı için ceza kesildi.

Kara yollarındaki trafik güvenliğini sağlamak için helikopter de kullanıldı. Gölbaşı'ndaki Havacılık Daire Başkanlığı heliportundan kalkan helikopterin yüksek çözünürlüklü kamerası, kural ihlali yapan sürücülerin tespitini kolaylaştırdı. Helikopterdeki Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli, trafik kurallarına uymayan sürücüleri tespit ederek, kara yolundaki ekiplere bildirdi. Kural ihlali yapan araçlar, kara yollarındaki kontrol noktalarında durdurularak ceza yazıldı. AA ekibinin de katıldığı helikopter destekli trafik denetiminde, bir otobüs sürücüsüne emniyet kemeri takmadığı için ceza kesildi.

#4
Foto - Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların kara yollarında araçlarıyla oluşturduğu yoğunluk, helikopterdeki AA ekibi tarafından görüntülendi. Uçuşun yapıldığı saat 15.00 sıralarında özellikle Ankara-Konya yolunun Gölbaşı mevkisinde uzun araç kuyruğunun oluştuğu, Ankara-Eskişehir yolunda ise araç sayısı fazla olmasına rağmen trafiğin normal hızda ilerlediği görüldü. Diğer yandan, bayram tatilini geçirecekleri kentlere otobüsle gitmeyi tercih edenler ise Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların kara yollarında araçlarıyla oluşturduğu yoğunluk, helikopterdeki AA ekibi tarafından görüntülendi. Uçuşun yapıldığı saat 15.00 sıralarında özellikle Ankara-Konya yolunun Gölbaşı mevkisinde uzun araç kuyruğunun oluştuğu, Ankara-Eskişehir yolunda ise araç sayısı fazla olmasına rağmen trafiğin normal hızda ilerlediği görüldü. Diğer yandan, bayram tatilini geçirecekleri kentlere otobüsle gitmeyi tercih edenler ise Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yoğunluk oluşturdu.

Doktor katilinin videoları ortaya çıktı! Kanınız donacak, kanınız
Gündem

Doktor katilinin videoları ortaya çıktı! Kanınız donacak, kanınız

Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'yı görevi başında öldüren başka bir hastanenin güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay'ın sosya..
Fetullah Gülen iblisiyle ilgili olay yazı! Vay namussuz vay
Medya

Fetullah Gülen iblisiyle ilgili olay yazı! Vay namussuz vay

Nedim Şener, önceki gün ilk kez FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye’den kaçmadan önce kaldığı, örgüt üyesi TSK mensuplarına rütbelerini t..
4 milyon kişiyi bekleyen tehlike! Süre 10 Temmuz'da doluyor... Yeniden kapanabilir
Gündem

4 milyon kişiyi bekleyen tehlike! Süre 10 Temmuz'da doluyor... Yeniden kapanabilir

Türkiye üzerinden uluslararası insani yardımların gönderildiği tek sınır kapısı Cilvegözü, bir kez daha kapanma riski taşıyor. Sınır kapısın..
Türkiye'ye doğalgaz için korkutan uyarı! Kış aylarında...
Ekonomi

Türkiye'ye doğalgaz için korkutan uyarı! Kış aylarında...

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, küresel ölçekteki doğalgaz krizine ilişkin korkutan açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği "28 Şubat mağduru" bakın kim çıktı!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 28 Şubat sürecinde öğretmenlik mesleğinden atılan Sultan Kara ve ailesini ziyaret etti. Sultan Kara'nın, muh..
Daha bayram gelmeden… Böyle olur CHP'nin kurbanı
Gündem

Daha bayram gelmeden… Böyle olur CHP'nin kurbanı

CHP'li Maltepe Belediyesi Kurban Bayramı'ndan önce 'Kurban eti' diyerek et dağıtımına başladı. CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Sarp Öztür..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23