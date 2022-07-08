Ankara'da bayram öncesi denetimler artırıldı

İçişleri Bakanlığının Kurban Bayramı tatilinde kara yollarında alınacak tedbirlere ilişkin 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda tüm illerde tedbirler artırıldı. Ankara'da, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Havacılık Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün ilgili şubelerine bağlı ekipler, kara yollarında oluşturdukları kontrol noktalarında denetim yaptı. "Emniyet kemerini taktıysan bayram yolunda her şey yolunda" sloganıyla yürütülen denetimler kapsamında, kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara trafik güvenliği için emniyet kemerinin önemi anlatıldı.