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Ankara masayı kurdu, süper güçler düğmeye bastı! Türkiye’nin Karadeniz teklifine Rusya’dan ilk cevap

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Ankara masayı kurdu, süper güçler düğmeye bastı! Türkiye’nin Karadeniz teklifine Rusya’dan ilk cevap

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için Türkiye ile ortak çalışarak masaya yeni teklifler koyduklarını duyurmasının ardından Kremlin'den beklenen doğrulama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin bu kritik konuda Rusya'ya resmi öneriler sunduğunu ancak henüz somut müzakerelerin resmi olarak başlamadığını belirtti. Geçici ateşkesler yerine kalıcı barışın hedeflendiği bu stratejik süreçte, Ankara'nın Karadeniz ticaret yolları ve tahıl koridoru güvenliğindeki arabulucu rolü küresel çapta dikkatleri üzerine çekiyor.

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Foto - Ankara masayı kurdu, süper güçler düğmeye bastı! Türkiye’nin Karadeniz teklifine Rusya’dan ilk cevap

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi. Ukrayna krizine değinen Peskov, "Krizin barışçıl çözüm sürecine açığız. Ancak geçici ateşkes yerine barışa ulaşmak lazım. Bu bizim pozisyonumuz ve bu pozisyonda herhangi bir değişiklik yok." diye konuştu.

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Foto - Ankara masayı kurdu, süper güçler düğmeye bastı! Türkiye’nin Karadeniz teklifine Rusya’dan ilk cevap

Peskov, Türkiye'nin Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği konusunda Rusya'ya öneriler sunduğunu ancak henüz somut müzakerelerin başlamadığını söyledi.

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Foto - Ankara masayı kurdu, süper güçler düğmeye bastı! Türkiye’nin Karadeniz teklifine Rusya’dan ilk cevap

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin Türkiye ile yürütülen siyasi diyaloğun ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bu konuda Ankara ile yakın temas halinde çalışıldığını açıklamıştı.

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Foto - Ankara masayı kurdu, süper güçler düğmeye bastı! Türkiye’nin Karadeniz teklifine Rusya’dan ilk cevap

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin sağlanması yönünde Türkiye, Mısır, Hindistan ve Orta Doğu ülkeleri ile çalıştıklarını ve bu yönde bazı tekliflerin masada olduğunu kaydederek, Rusya'dan henüz bu konuda yanıt almadıklarını söylemişti.

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