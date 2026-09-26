Ankara masayı kurdu, süper güçler düğmeye bastı! Türkiye’nin Karadeniz teklifine Rusya’dan ilk cevap

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için Türkiye ile ortak çalışarak masaya yeni teklifler koyduklarını duyurmasının ardından Kremlin'den beklenen doğrulama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin bu kritik konuda Rusya'ya resmi öneriler sunduğunu ancak henüz somut müzakerelerin resmi olarak başlamadığını belirtti. Geçici ateşkesler yerine kalıcı barışın hedeflendiği bu stratejik süreçte, Ankara'nın Karadeniz ticaret yolları ve tahıl koridoru güvenliğindeki arabulucu rolü küresel çapta dikkatleri üzerine çekiyor.