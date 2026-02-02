Ankara küresel barışın anahtarı oldu! Başı sıkışan ülke, arabuluculuk için Türkiye’nin kapısını çaldı: Liste uzayıp gidiyor

Haber, ABD ve İsrail medyasında geniş yer buldu. New York Times, Ankara–Tahran hattındaki teması manşetine taşıdı. Gazete, Türkiye'nin hem İran ile diplomatik ilişkilerini sürdürmesi hem de Erdoğan'ın Trump ile yakın temasları nedeniyle arabuluculuk rolü üstlendiğini yazdı. ABD merkezli Axios ise Türkiye'yi ABD–İran arasında 'önde gelen arabulucu' olarak tanımladı. Haberde, Türkiye'nin Gazze ve Suriye'deki kilit rolüne ve Erdoğan–Trump ilişkilerine dikkat çekildi. İngiliz The Guardian gazetesi de ABD ve İran arasında tırmanan gerilimde Türkiye'nin kritik bir diplomatik sorumluluk alarak 'ana arabulucu' konumuna yükseldiğini yazdı. Türkiye, Başkan Erdoğan liderliğinde son yıllarda yürüttüğü aktif diplomasiyle Rusya-Ukrayna savaşı, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi, Suriye, Libya gibi kriz bölgelerinde barışın anahtarı oldu.