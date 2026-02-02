Ankara küresel barışın anahtarı oldu! Başı sıkışan ülke, arabuluculuk için Türkiye’nin kapısını çaldı: Liste uzayıp gidiyor

Türkiye, Brezilya ve İran arasında 17 Mayıs 2010'da imzalanan Nükleer Takas Antlaşması ile İran'ın nükleer faaliyetleri sadece enerji için yürüteceği ve bunun uluslararası denetime açık olduğu belirtilmişti. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve dönemin İran cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın girişimleri sonucu 3 ülke arasında imzalanan antlaşmada İran, nükleer faaliyetlerini silah için değil enerji alanında ve barışçıl amaçlarla yürüttüğünü uluslararası denetime açık olduğunu da bir kez daha kabul etmişti.