Ankara Halk Ekmek’te skandal! Vahim sonucu AK Partili İl Başkanı ortaya çıkardı: Tam 11 milyon Rope bakterisi

Bizim elimizdeki laboratuvar sonucunda ise sonuç referans değerinin 100 kat üzerinde çıkıyor. Normal değerin çok çok üstünde. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı ve uluslararası kuruluşlar tarafından onaylı bir kurum tarafından hazırlanmış bir rapordur. Denetlensin diye gönderilen ekmeğin bakteri değeri 11 milyon çıkıyor. Bu çok vahim bir durum" ifadelerini kullandı.