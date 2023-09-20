  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
8
Ankara Halk Ekmek’te skandal! Vahim sonucu AK Partili İl Başkanı ortaya çıkardı: Tam 11 milyon Rope bakterisi

2023-09-20 13:55:50
Ankara Halk Ekmek’te skandal! Vahim sonucu AK Partili İl Başkanı ortaya çıkardı: Tam 11 milyon Rope bakterisi

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını hiçe saydı. Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmekler, bakterili çıktı… Skandalı ortaya çıkaran AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Ankaralının ekmeğini zehir ettiler" diye çıkıştı. Bir Halk Ekmek çalışanı tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onaylı laboratuvarda yapılan inceleme, vahim sonucu ortaya çıkardı: Tam 11 milyon adet…

#1
Foto - Ankara Halk Ekmek’te skandal! Vahim sonucu AK Partili İl Başkanı ortaya çıkardı: Tam 11 milyon Rope bakterisi

Cumhuriyet Halk Partisi, belediyecilikte sınıfta kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek Fabrikası'nda ise açık açık halk sağlığı ile oynandı… Fabrikada üretilen ekmeklerde bakteri olduğu anlaşıldı. Skandalı ortaya çıkaran AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, ekmekte bulunan bakterinin ishal, kusma, yoğun ateş ve göz rahatsızlıklarına neden olduğuna vurgu yaptı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Ankaralının ekmeğini zehir ettiler" diyerek sert çıktı

#2
Foto - Ankara Halk Ekmek’te skandal! Vahim sonucu AK Partili İl Başkanı ortaya çıkardı: Tam 11 milyon Rope bakterisi

BAKTERİLİ EKMEK SKANDALI! Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Halk Ekmek Fabrikası'nda "bakterili" ekmek iddialarının ardından, bir Halk Ekmek çalışanı tarafından Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen bir tam buğday ekmeğinin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onaylı, TÜRKAK akreditasyonlu bir laboratuarda yaptırılan analizi ile ilgili rapor da ortaya çıktı

#3
Foto - Ankara Halk Ekmek’te skandal! Vahim sonucu AK Partili İl Başkanı ortaya çıkardı: Tam 11 milyon Rope bakterisi

Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Birim Sorumlusu Biyolog Gözde Şenerge ve Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi Sorumlusu Kimya Teknikeri Gonca Cevren e-imzalı G2023-3512/00 no'lu raporda analizi yapılan tam buğday ekmeğinde 11 milyon Rope Sünme Sporu (EMS/g) belirlendi.

#4
Foto - Ankara Halk Ekmek’te skandal! Vahim sonucu AK Partili İl Başkanı ortaya çıkardı: Tam 11 milyon Rope bakterisi

NORMALİN 100 KAT ÜZERİNDE BAKTERİ 18.09.2023 tarihli raporda, 260 gram numunenin analiz başlama zamanının 15.09.2023 saat 16.48, bitiş saatinin ise 18.09.2023 saat 10.53 olarak belirtildi. Ortaya çıkan değerin referans değerin 100 kat üzerinde olduğu uzmanlar tarafından ifade ediliyor.

#5
Foto - Ankara Halk Ekmek’te skandal! Vahim sonucu AK Partili İl Başkanı ortaya çıkardı: Tam 11 milyon Rope bakterisi

Yaşanan skandalı ortaya çıkaran AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Ankaralı vatandaşların birçoğunda ishal, kusma, ateşlenme, göz akıntısı vs. şikâyetlerden dolayı hastanelere başvurmuş durumda. Özellikle çocuklar ve yaşlılar bu durumdan çok etkileniyor.

#6
Foto - Ankara Halk Ekmek’te skandal! Vahim sonucu AK Partili İl Başkanı ortaya çıkardı: Tam 11 milyon Rope bakterisi

Şu anda Ankara'nın suyu da tam arıtılamadığı için büyük sorunlara neden oluyor. Halk Ekmek tarafından hazırlatılan raporun tamamen kendilerini temize çıkarmak için alınmış bir rapordur.

#7
Foto - Ankara Halk Ekmek’te skandal! Vahim sonucu AK Partili İl Başkanı ortaya çıkardı: Tam 11 milyon Rope bakterisi

Bizim elimizdeki laboratuvar sonucunda ise sonuç referans değerinin 100 kat üzerinde çıkıyor. Normal değerin çok çok üstünde. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı ve uluslararası kuruluşlar tarafından onaylı bir kurum tarafından hazırlanmış bir rapordur. Denetlensin diye gönderilen ekmeğin bakteri değeri 11 milyon çıkıyor. Bu çok vahim bir durum" ifadelerini kullandı.

Özel halk otobüslerinde ücretsiz biniş kalkıyor mu! Flaş açıklama az önce geldi
Gündem

Özel halk otobüslerinde ücretsiz biniş kalkıyor mu! Flaş açıklama az önce geldi

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisinde, otobüsçüle..
Lüksemburg'dan aymazlık! MİT'in öldürdüğü teröriste taziye
Gündem

Lüksemburg'dan aymazlık! MİT'in öldürdüğü teröriste taziye

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselbron, MİT operasyonu sonucunda Suriye'nin Münbiç kentinde öldürülen terörist için skandal bir mesaj pa..
Ermenilerden Rusya'ya çağrı: Kurtar bizi
Dünya

Ermenilerden Rusya'ya çağrı: Kurtar bizi

Ermenistan Hükümetinin pasif kaldığını düşünen Ermenistan vatandaşları ise başkent Erivan’da Rusya’dan yardım istedi.
Azerbaycan, Ermenilere karşı Dağlık Karabağ'da operasyon başlatmıştı! Flaş gelişme tüm dünyaya az önce duyuruldu
Dünya

Azerbaycan, Ermenilere karşı Dağlık Karabağ'da operasyon başlatmıştı! Flaş gelişme tüm dünyaya az önce duyuruldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bugün "Operasyon ancak Ermeniler silah bırakırsa son bulur" çıkışının ardından Rus basınından flaş ..
Özgür Özel''den 39 vekil çarkı
Siyaset

Özgür Özel''den 39 vekil çarkı

Koalisyonun küçük ortaklarınca CHP’den koparılan 39 vekilin TBMM’ye girişine seçim döneminde destek çıkan Özgür Özel çark etti...
Birçok sürücü, bunun yasak olduğunu bile bilmiyor! Ocak ayından bu yana patır patır ceza yazıldı! Yok yere tam 873 TL ödeyebilirsiniz

Birçok sürücü, bunun yasak olduğunu bile bilmiyor! Ocak ayından bu yana patır patır ceza yazıldı! Yok yere tam 873 TL ödeyebilirsiniz
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23