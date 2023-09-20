2023-09-20 13:55:50 Ankara Halk Ekmek’te skandal! Vahim sonucu AK Partili İl Başkanı ortaya çıkardı: Tam 11 milyon Rope bakterisi
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını hiçe saydı. Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmekler, bakterili çıktı… Skandalı ortaya çıkaran AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Ankaralının ekmeğini zehir ettiler" diye çıkıştı. Bir Halk Ekmek çalışanı tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onaylı laboratuvarda yapılan inceleme, vahim sonucu ortaya çıkardı: Tam 11 milyon adet…