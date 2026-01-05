Ankara böyle zulüm görmedi: '3 aydır yaşamlarımız felç oldu'

"YAPTIKLARI YERDEN GERİ PATLIYOR" Yakınlardaki parkta akmasına rağmen, binalarında su olmadığını belirten Öksüz, "Diğer bloklara veriliyor ama bizim binamıza su çıkmıyor. Son bir haftadır da kıtlıktan çıkmış gibi su yok. Bugüne kadar da hiç kimse bizi dinlemedi. Muhtara gittik, Keçiören ASKİ'ye gittik, Büyükşehir'e dilekçe gönderdik ama ne döndüler baktılar ne de bir işlem yaptılar. 3 gün su akıyor, 5 gün yok. Yaptıkları yerden geri patlıyor." dedi.