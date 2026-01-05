  • İSTANBUL
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Ankara böyle zulüm görmedi: '3 aydır yaşamlarımız felç oldu'
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ankara böyle zulüm görmedi: '3 aydır yaşamlarımız felç oldu'

Keçiören İlçesi'nde bir apartman sakinleri 3 aydır su kesintisi yaşadıklarını ve hayatlarının felç olduğunu belirtti.

#1
Foto - Ankara böyle zulüm görmedi: '3 aydır yaşamlarımız felç oldu'

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Esertepe Mahallesi'ndeki Emlak Bankası Blokları C1 Blok'ta son 3 aydır su kesintileri ve basınç düşüklüğü yaşanıyor. Günlük hayatlarının su kesintileri nedeniyle olumsuz etkilendiğini dile getiren bina sakinleri, duruma tepki göstererek soruna kalıcı çözüm bulunmasını istedi.

#2
Foto - Ankara böyle zulüm görmedi: '3 aydır yaşamlarımız felç oldu'

"YAPTIKLARI YERDEN GERİ PATLIYOR" Yakınlardaki parkta akmasına rağmen, binalarında su olmadığını belirten Öksüz, "Diğer bloklara veriliyor ama bizim binamıza su çıkmıyor. Son bir haftadır da kıtlıktan çıkmış gibi su yok. Bugüne kadar da hiç kimse bizi dinlemedi. Muhtara gittik, Keçiören ASKİ'ye gittik, Büyükşehir'e dilekçe gönderdik ama ne döndüler baktılar ne de bir işlem yaptılar. 3 gün su akıyor, 5 gün yok. Yaptıkları yerden geri patlıyor." dedi.

#3
Foto - Ankara böyle zulüm görmedi: '3 aydır yaşamlarımız felç oldu'

"AVM'LERDEN, BAKKALLARDAN, MARKETLERDEN SU TAŞIYORUZ" Sancak, çözüm için kimseye ulaşamadıklarını dile getirerek, şözlerini şöyle sürdürdü: Bir şekilde o deponun suyla dolması gerekiyor. Biz kimi aradıysak muhatap bulamadık. Gelenler 'basınç yok' diyerek gittiler. Burada 48 tane daire var. Dairelerde 2'şer kişi otursa 96 kişi eder. Artık duş almak, banyo yapmak çok lüks ihtiyaçlar haline dönüştü.

#4
Foto - Ankara böyle zulüm görmedi: '3 aydır yaşamlarımız felç oldu'

Artık günlük ihtiyaçlarımızı, lavabo ihtiyaçlarımızı giderebilmek için AVM'lerden, bakkallardan, marketlerden, 5 litrelik sular alıyoruz ya da suyu akan tanıdıklarımızdan, akrabalarımızdan su getiriyoruz. Artık 90'lı yıllara geri döndük. Bu hoş bir durum değil. Yıl 2026. İnsanlara bu eziyet biraz çok değil mi? Planlı kesintiler olur, bunu anlayabilirim. 2-3 gündür yapıyor bunu Ankara Büyükşehir Belediyesi. 'Su hiçbir yerde yoktur, bizde de yoktur' diyebilirim. Ama karşı apartmanda su var, yan apartmanda su var, bizde yok.

#5
Foto - Ankara böyle zulüm görmedi: '3 aydır yaşamlarımız felç oldu'

"FATURASINI ÖDEDİĞİMİZ SUYUN HİZMETİNİ ALMAK İSTİYORUZ" Arıza tespit biriminden gelen görevlilerin herhangi bir arıza bulunmadığını, "su ve basınç olmadığını söylediklerini" aktaran Sancak, "Ben bunları duymak istemiyorum.

#6
Foto - Ankara böyle zulüm görmedi: '3 aydır yaşamlarımız felç oldu'

Bu olay sosyal medyaya intikal edene kadar biz insani olarak bütün şikayetlerimizi gerekli mercilere defaten yaptık. Sosyal medyadan bunları duyurmak, birilerini itibarsızlaştırmak peşinde değiliz. Biz, faturasını ödediğimiz suyun hizmetini almak istiyoruz. Başka bir şey değil." diye konuştu.

#7
Foto - Ankara böyle zulüm görmedi: '3 aydır yaşamlarımız felç oldu'

Bina görevlisi Aşur Saka da "Buraya yaklaşık üç aydır su gelmiyor. Geçen cuma günü yarım depo bir su geldi. O da 15 dakika gitmedi. Biz şehrin göbeğinde perişanlık yaşıyoruz. Artık bir çaresine bakılsın." dedi./



Yorumlar

tc

Bir kent Lokantası açarsak bütün geçmislerin iyiliği de kötülüğüde unutulu verir....
