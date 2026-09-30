Sütaş'tan Bingöl'ü ayağa kaldıracak hamle: Kentte taşlar yerinden oynadı, her şey tersine döndü

Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı: İş modelimizin en önemli unsurlarından biri sütün iyiliğini korumak. Sütün iyiliği için doğallığını korumak, özünü bozmadan üretmek ve dağıtmak gerekiyor. Onun için tarlada yetişecek yem bitkisinden ürünün evlere ulaşmasına kadar bütün tedarik zincirini entegre ettik. Kampüste süt de üretiliyor. O sütü üretecek hayvanların yiyeceği bitkisel üretim de yapılıyor, kesif yem de üretiliyor. Hayvanların gübresinden elektrik üretiliyor. Ortaya çıkan gübre tekrar toprağa, yemin yeniden yetişeceği alanlara gidiyor. Bu çiftlikten sofraya model, bir yandan döngüsel bir sistem, diğer yandan da tedarik zincirinin sürdürülebilirliği açısından önemli bir güvence. Pandemiyle beraber daha önce bu kadar gündemimizde olmayan tedarik zincirinin önemini hepimiz gördük. Bu nedenle tedarik zincirini birbirini kontrol eden, birbirine bağlı halkalar halinde ve çok iyi denetlediğimiz bir sistem haline getirdik. Bu yalnızca çevresel sürdürülebilirliğin ya da tedarik zinciri güvencesinin bir parçası değil. İş modelimizin de önemli bir unsuru. Türkiye'de her 10 hanenin 9'unda bir Sütaş ürünü var. İnsan kaynakları, IT, bütün süreçler ve prosedürler Yönetim Sistemleri Başkanlığının altında birlikte yönetiliyor