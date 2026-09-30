Sütaş'tan Bingöl'ü ayağa kaldıracak hamle: Kentte taşlar yerinden oynadı, her şey tersine döndü

Ekonomim'de yer alan habere göre, Sütaş, süt ve süt ürünleri sektöründe 1975 yılından bu yana faaliyet yürütüyor. Türkiye’nin dört farklı bölgesinde, entegre üretim gerçekleştiren 4 tesisinin yanı sıra Makedonya ve Pakistan'da tesisleri bulunan Sütaş, Kazakistan ve Romanya'da da atağa kalkmaya hazırlanıyor. Marmara Bölgesi’nde Karacabey’de, İç Anadolu'da Aksaray’da, Ege-Akdeniz’de Tire’de ve Doğu-Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Bingöl’de yer alan 4 tesisinde şirket, damızlık yetiştirme çiftliklerinden, yem fabrikasına, süt ürünleri fabrikasına, enerji ve gübre tesisleri ile entegre yapıda üretim gerçekleştiriyor. Sözleşmeli üretim ile 20 bin üretici aile ile çalışan Sütaş, 2025 yılında 1 milyon ton süt işledi, 171 bin satış noktasına günde ortalama 7 milyon paket süt ürünü tedariği sağladı. 2025'te konsolide net cirosu 56,7 milyar lira olarak gerçekleşti. 5 bin 846 bordrolu, 2 bin 202 sözleşmeli olmak üzere 8 binin üzerinde doğrudan istihdam sağlayan şirketin Anadolu'daki son iddialı yatırımı Doğu Anadolu’da kurduğu Bingöl Sütaş Bingöl Entegre Tesisleri oldu.