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Teknoloji-Bilişim
11
Android’in en büyük sorununu çözecekler

2023-05-09 03:59:28
Android’in en büyük sorununu çözecekler

Google ve Samsung güçlerini birleştirerek Android telefon modellerindeki en büyük sorunu yok etmek istiyor.

#1
Foto - Android’in en büyük sorununu çözecekler

Android işletim sisteminin belki de en büyük sorunu çeşitli markalarda tarafından farklı şekillerde ele alınması.

#2
Foto - Android’in en büyük sorununu çözecekler

Google’ın Android kullanımı için bir dizi yönergesi olsa da, markaların çoğu cihazlarının batarya verimliliğini artırmak için arka plan hizmetlerini kendilerine göre ayarlıyor.

#3
Foto - Android’in en büyük sorununu çözecekler

Android üreticilerinin arka plan hizmetlerini kendilerine göre ayarlamaları uygulamaları olumsuz etkileyerek daha kötü bir kullanıcı deneyimi sunulmasına neden oluyor.

#4
Foto - Android’in en büyük sorununu çözecekler

Android 13 ile bu konuda önemli adımlar atan Google, daha iyi bir deneyim sunmak için Samsung ile ortak çalışacaklarını açıkladı.

#5
Foto - Android’in en büyük sorununu çözecekler

Google, Android 14’ün arka plan API’lerinin tutarlı ve tek tip bir şekilde uygulanmasını sağlamak için Android donanım üreticileriyle ortak çalışacağını açıklamıştı.

#6
Foto - Android’in en büyük sorununu çözecekler

Samsung ise Google’ın işbirliği çağrısına ilk cevap veren üretici oldu. Güney Koreli üretici, One UI 6.0 ile bu avantajlardan yararlanan ilk marka olacak.

#7
Foto - Android’in en büyük sorununu çözecekler

Android 14’te sunulan hizmetlerde birçok yenilik bizleri bekliyor olacak. Bu yenilikler arasında daha verimli arka plan işlemleri, optimize edilmiş dahili yayın sisteminin yanı sıra kötüye kullanımları kısıtlamak için yeni Google Play politikaları yer alıyor.

#8
Foto - Android’in en büyük sorununu çözecekler

Koreli akıllı telefon üreticisi yaptığı açıklamada, One UI 6.0’dan başlayarak işletim sistemlerini Android’in yeni ön plan hizmeti API politikasına göre geliştireceklerini belirtti. Yani One UI 6.0 çıktığında bu ortaklığın meyvelerini hemen göremesek bile yapılan güncellemeler ile çok daha iyi bir deneyim bekleyebiliriz.

#9
Foto - Android’in en büyük sorununu çözecekler

Google ve Android telefon üreticilerinin ortaklaşa çalışması kuşkusuz çok daha iyi bir deneyim ortaya koyacaktır.

#10
Foto - Android’in en büyük sorununu çözecekler

Bu konuda yapılacak ortak çalışmaların sonuçlarını kısa sürede görmeyi bekliyoruz. Bu konuda başı ise Samsung çekecek gibi görünüyor.

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