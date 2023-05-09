Android’in en büyük sorununu çözecekler

Koreli akıllı telefon üreticisi yaptığı açıklamada, One UI 6.0’dan başlayarak işletim sistemlerini Android’in yeni ön plan hizmeti API politikasına göre geliştireceklerini belirtti. Yani One UI 6.0 çıktığında bu ortaklığın meyvelerini hemen göremesek bile yapılan güncellemeler ile çok daha iyi bir deneyim bekleyebiliriz.