Android alırken bu hataları sakın yapmayın! Uzmanlar uyarıyor, binlerce kişi aynı tuzakta!
Yeni bir Android telefon satın almadan önce dikkat edilmesi gereken bazı kritik noktalar var. Kullanıcıların en sık yaptığı hatalar arasında teknik özellikleri karşılaştırmadan karar vermek, yazılım desteğini göz ardı etmek ve gereksiz yüksek depolama için fazla ödeme yapmak öne çıkıyor. Uzmanlar, alışveriş öncesi detaylı araştırma yapılmazsa kısa sürede pişmanlığın kaçınılmaz olacağını belirtiyor.