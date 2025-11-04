Android alırken bu hataları sakın yapmayın! Uzmanlar uyarıyor, binlerce kişi aynı tuzakta!

5. Kendi ihtiyaçlarını göz ardı etmek Yeni bir telefon alırken yapılan en pahalı hatalardan biri de, kişisel ihtiyaçları düşünmeden çoğu zaman bütçeyi zorlayarak popüler olana yönelmek oluyor. Gerçekçi olun: Telefonu hangi amaçla kullanacaksınız? Sadece arama, mesajlaşma, sosyal medya ve dizi izlemek için mi? Yoksa yoğun oyun oynuyor ya da işlerinizi telefondan mı yürütüyorsunuz? Bu sorulara vereceğiniz yanıtlar, hem doğru modeli seçmenizi sağlar hem de gereksiz harcamalardan korur.