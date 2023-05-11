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Teknoloji-Bilişim
10
Android 14'ten iOS kullanıcılarını kıskandıran özellik

2023-05-11 03:45:03
Android 14'ten iOS kullanıcılarını kıskandıran özellik

Google'ın geliştirdiği Android 14'te yapay zeka ile duvar kağıdı bile oluşturulabilecek.

#1
Foto - Android 14'ten iOS kullanıcılarını kıskandıran özellik

Google I/O 2023 kapsamında bir dizi yeni ürün ve cihaz görücüye çıktı. Ancak yazılım devi, Android 14 duyurusunu gerçekleştirmedi. Bunun yerine Android 14 ile yapay zeka ve emoji kullanımının nasıl değişeceğini ele aldı. Google’ın açıklamasına göre yapay zeka ile duvar kağıdı oluşturmak mümkün olacak.

#2
Foto - Android 14'ten iOS kullanıcılarını kıskandıran özellik

Android 14, yapay zeka ile duvar kağıdı oluşturmanızı sağlayacak Google, Android deneyimini geliştirmek için bazı yeni özelliklerini sergiledi.

#3
Foto - Android 14'ten iOS kullanıcılarını kıskandıran özellik

Bunlar arasında emoji duvar kağıdı uygulaması ve yapay zeka tarafından oluşturulan duvar kağıtları yer alıyordu.

#4
Foto - Android 14'ten iOS kullanıcılarını kıskandıran özellik

Duvar kağıdı sayesinde Android 14 kullanıcıları, en sevdikleri emojileri özelleştirebilecek.

#5
Foto - Android 14'ten iOS kullanıcılarını kıskandıran özellik

Uygulama, kişiliğinizi yansıtan duvar kağıtları oluşturmanıza olanak tanıyacak.

#6
Foto - Android 14'ten iOS kullanıcılarını kıskandıran özellik

Kullanıcılar emojileri, renk paletlerini ve desenleri seçerek kendi kişiselleştirilmiş emojili duvar kağıtlarını tasarlayabilecek.

#7
Foto - Android 14'ten iOS kullanıcılarını kıskandıran özellik

Ayrıca Android 14, emojilerin ötesinde yeni bir yapay zeka duvar kağıdı özelliği sunacak.

#8
Foto - Android 14'ten iOS kullanıcılarını kıskandıran özellik

Kullanıcılar, konu ve stili açıkladıktan sonra, yapay zeka destekli görseller oluşturabilecek. Google etkinlik sırasında verdiği örnekte, “Salvador Dalí tarzında, kıyamet sonrasında yaşayan bir Cyborg kedi” komutunu girdi. Yaratılan duvar kağıdı oldukça şık görünüyor.

#9
Foto - Android 14'ten iOS kullanıcılarını kıskandıran özellik

Daha sürükleyici bir deneyim arayan kullanıcılar için Android 14, yapay zeka destekli sinematik duvar kağıtları da sunacak. Bu görseller; popüler fotoğraflarınızı, 3D hareketli görüntülere dönüştürecek. Bu özellik, cihazın ana ekranına etkileşim katacak.

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