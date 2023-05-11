2023-05-11 03:45:03 Android 14'ten iOS kullanıcılarını kıskandıran özellik
Google'ın geliştirdiği Android 14'te yapay zeka ile duvar kağıdı bile oluşturulabilecek.
Google'ın geliştirdiği Android 14'te yapay zeka ile duvar kağıdı bile oluşturulabilecek.
Google I/O 2023 kapsamında bir dizi yeni ürün ve cihaz görücüye çıktı. Ancak yazılım devi, Android 14 duyurusunu gerçekleştirmedi. Bunun yerine Android 14 ile yapay zeka ve emoji kullanımının nasıl değişeceğini ele aldı. Google’ın açıklamasına göre yapay zeka ile duvar kağıdı oluşturmak mümkün olacak.
Android 14, yapay zeka ile duvar kağıdı oluşturmanızı sağlayacak Google, Android deneyimini geliştirmek için bazı yeni özelliklerini sergiledi.
Bunlar arasında emoji duvar kağıdı uygulaması ve yapay zeka tarafından oluşturulan duvar kağıtları yer alıyordu.
Duvar kağıdı sayesinde Android 14 kullanıcıları, en sevdikleri emojileri özelleştirebilecek.
Uygulama, kişiliğinizi yansıtan duvar kağıtları oluşturmanıza olanak tanıyacak.
Kullanıcılar emojileri, renk paletlerini ve desenleri seçerek kendi kişiselleştirilmiş emojili duvar kağıtlarını tasarlayabilecek.
Ayrıca Android 14, emojilerin ötesinde yeni bir yapay zeka duvar kağıdı özelliği sunacak.
Kullanıcılar, konu ve stili açıkladıktan sonra, yapay zeka destekli görseller oluşturabilecek. Google etkinlik sırasında verdiği örnekte, “Salvador Dalí tarzında, kıyamet sonrasında yaşayan bir Cyborg kedi” komutunu girdi. Yaratılan duvar kağıdı oldukça şık görünüyor.
Daha sürükleyici bir deneyim arayan kullanıcılar için Android 14, yapay zeka destekli sinematik duvar kağıtları da sunacak. Bu görseller; popüler fotoğraflarınızı, 3D hareketli görüntülere dönüştürecek. Bu özellik, cihazın ana ekranına etkileşim katacak.
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