Android 14'ten iOS kullanıcılarını kıskandıran özellik

Google I/O 2023 kapsamında bir dizi yeni ürün ve cihaz görücüye çıktı. Ancak yazılım devi, Android 14 duyurusunu gerçekleştirmedi. Bunun yerine Android 14 ile yapay zeka ve emoji kullanımının nasıl değişeceğini ele aldı. Google’ın açıklamasına göre yapay zeka ile duvar kağıdı oluşturmak mümkün olacak.