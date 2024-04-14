Ancelotti’nin o kararı gündem oldu: Beklenmedik detayı açıkladılar! Herkes şokta…

Taraftar yorumları -Arda Güler, uçak düşse bile oynamaz! -Bu, Arda'nın kendi hatası. Eğer Madrid yerine Barcelona'ya gitseydi, Barça ona daha fazla şans tanırdı. Real Madrid genç oyuncular için hiçbir zaman ideal bir takım olmadı. -Arda Güler antrenmanlarda bile oynamıyor, değil mi? -Hayır, bu delilik... Arda, Mallorca'ya karşı bile başlayamıyor... Yeni bir kulübe gitmesi gerekiyor -Arda Güler yaşıyor mu? Madrid için oynasın demiyorum, gerçekten hayatta mı diye soruyorum. -Bugün Arda Güler'i görmemiz gereken günlerden bir tanesiydi -Arda'yı özlüyorum... -Arda Güler'i oynarken görmek istiyorum -Arda Güler ilk 11'de başlamayı hak etmişti. -Arda Güler ne zaman oynayacak? -Arda'nın olmaması beni çok kızdırdı!