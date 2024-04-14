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Spor
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Ancelotti’nin o kararı gündem oldu: Beklenmedik detayı açıkladılar! Herkes şokta…

2024-04-14 11:22:51
Ancelotti’nin o kararı gündem oldu: Beklenmedik detayı açıkladılar! Herkes şokta…

Real Madrid'in Mallorca maçında Arda Güler'in maçta yer almaması İspanyol taraftarları oldukça sinirlendirdi.

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#1
Foto - Ancelotti’nin o kararı gündem oldu: Beklenmedik detayı açıkladılar! Herkes şokta…

Real Madrid, La Liga'nın 31. haftasında dün akşam Mallorca'ya konuk oldu. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, zaman zaman zorlandığı karşılaşmayı Tchouameni'nin 48. dakikada kaydettiği gol ile 1-0 kazanmayı başardı.

#2
Foto - Ancelotti’nin o kararı gündem oldu: Beklenmedik detayı açıkladılar! Herkes şokta…

La Liga'da adım adım şampiyonluğa yürüyen lider Real Madrid, bu galibiyetle birlikte puanını 78'e yükseltti. İkinci sırada yer alan Barcelona'nın ise 70 puanı bulunuyor.

#3
Foto - Ancelotti’nin o kararı gündem oldu: Beklenmedik detayı açıkladılar! Herkes şokta…

Dün akşam Carlo Ancelotti'nin rotasyon yapacağı ve Arda Güler'i ilk 11'de başlatacağı İspanyol basınında yazılıyordu. Ancak maça yedek başlayan Fenerbahçe'nin eski yıldızı, yedek kulübesinden çıkamadı ve süre alamadı.

#4
Foto - Ancelotti’nin o kararı gündem oldu: Beklenmedik detayı açıkladılar! Herkes şokta…

Arda Güler'in bu sıkışık fikstürde bir dakika bile oynamamış olması sadece Türk futbolseverleri değil, Real Madrid taraftarlarını da kızdırdı. Mallorca maçının ilk 11'i açıklanır açıklanmaz, Real Madrid'in X hesabının altına gelen yorumlar oldukça öfke içeriyordu. İşte bazı Real Madrid taraftarlarının X'te yaptığı Arda Güler yorumları:

#5
Foto - Ancelotti’nin o kararı gündem oldu: Beklenmedik detayı açıkladılar! Herkes şokta…

Taraftar yorumları -Arda Güler, uçak düşse bile oynamaz! -Bu, Arda'nın kendi hatası. Eğer Madrid yerine Barcelona'ya gitseydi, Barça ona daha fazla şans tanırdı. Real Madrid genç oyuncular için hiçbir zaman ideal bir takım olmadı. -Arda Güler antrenmanlarda bile oynamıyor, değil mi? -Hayır, bu delilik... Arda, Mallorca'ya karşı bile başlayamıyor... Yeni bir kulübe gitmesi gerekiyor -Arda Güler yaşıyor mu? Madrid için oynasın demiyorum, gerçekten hayatta mı diye soruyorum. -Bugün Arda Güler'i görmemiz gereken günlerden bir tanesiydi -Arda'yı özlüyorum... -Arda Güler'i oynarken görmek istiyorum -Arda Güler ilk 11'de başlamayı hak etmişti. -Arda Güler ne zaman oynayacak? -Arda'nın olmaması beni çok kızdırdı!

#6
Foto - Ancelotti’nin o kararı gündem oldu: Beklenmedik detayı açıkladılar! Herkes şokta…

-Carlo, Türkiye'nin bize savaş ilan etmesini istiyor! -Bugün onun (Arda) oynayacağı bir gündü.

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